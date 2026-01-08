Víctor Matías Rosa es el nuevo técnico de Salto FC

El hecho es este y no otro respecto a Salto Fútbol Club. El plantel superior ya tiene nuevo Director Técnico: VÍCTOR MATÍAS ROSA fue designado y anunciado por quienes manejan el área deportiva del club que milita en la Divisional «C».

Si de Víctor Matías Rosa se trata, hay que hablar de un exjugador de fútbol y DT desde hace algunas temporadas. Pese a su juventud, pasó por varios equipos. Víctor Matías Rosa ya tiene constituido su Cuerpo Técnico y solo resta ir definiendo el plantel.

Las dos últimas temporadas fueron particularmente adversas para Salto Fútbol Club, contrastando con Paysandú Fútbol Club, que ascendió a la Segunda Divisional Profesional.

⚽ Rumbo a la Copa del Interior de Selecciones

🎟️ Es la hora de las entradas digitales

La próxima COPA DEL INTERIOR DE SELECCIONES producirá una novedad importante para el público. OFI implementará un sistema de Entradas Digitales con Código QR.

La medida busca ordenar el ingreso a los estadios y modernizar la venta de boletos en todo el interior. La Organización del Fútbol del Interior (OFI) pondrá en marcha un sistema de Entradas Digitales para la próxima edición de la COPA NACIONAL DE SELECCIONES, un cambio que modificará la forma de ingreso a los Estadios en todo el Interior del País.

La información fue presentada en una capacitación realizada en la ciudad de Florida y detallada por Rubén Puglia, secretario de la Liga de Fútbol de Durazno, quien explicó cómo funcionará el nuevo mecanismo.

CÓMO COMPRAR Y USAR LA ENTRADA

El sistema deja atrás al ticket de papel como única opción anticipada. Las entradas podrán adquirirse en redes de cobranza de todo el País, como Abitab y RedPagos. Al momento de la compra, el usuario recibirá un Código QR en su celular, que deberá presentar en el ingreso al estadio. Allí, personal habilitado escaneará el código.

Cada entrada será de uso único y no tendrá devolución. La venta en el estadio seguirá existiendo el día del partido, aunque también se utilizará el sistema digital. En ese caso, se entregará un talón físico con Código QR, que deberá ser escaneado en la puerta.

Desde la organización recomiendan llegar con tiempo, ya que el escaneo demora unos 30 segundos por persona, lo que podría generar demoras si el público ingresa sobre la hora.

🔵 Danubio reaviva la ilusión

con un delantero de 40 años

Danubio comenzó a preparar la temporada 2026 al mando de uno de los técnicos más destacados del 2025: el argentino Diego Monarriz. Luego de una espectacular temporada en Juventud, recién ascendido y clasificado a Copa Libertadores, Monarriz, quien dejó el club sobre el final de la temporada, arribó al conjunto franjeado para hacerse cargo de un equipo que no tuvo un buen año y que quedó fuera de toda competencia internacional.

El desafío para este año es superar esa adversidad y lograr cerrar el año mejor posicionado.

ALTAS Y RENOVACIONES DE DANUBIO

Tipo Futbolista Alta Joaquín Pereyra (Correcaminos de México) Alta Ivo Constantino (Belgrano de Córdoba) Renovación Mauro Goicoechea Renovación Leandro Sosa Renovación Juan Millán Renovación Camilo Mayada Renovación Sebastián Fernández

En el caso del “Papelito”, el delantero de 40 años estuvo considerando su retiro del deporte profesional, pero fue convencido para seguir un año más.

🟡 …y ahí vienen los “gauchos”

Progreso dio su puntapié inicial a la pretemporada 2026 en la ciudad de Colonia, bajo las órdenes de Leonel Rocco, quien renovó su vínculo como entrenador. El plantel del “Gaucho del Pantanoso” optó por viajar al interior del país para comenzar con el trabajo base para el resto del año.

INCORPORACIONES DE PROGRESO

Futbolista Procedencia Andrés Mehring Academia Puerto Cabello Federico Andueza Sarmiento (Argentina) Fabricio Fernández Al-Oroba (Emiratos Árabes Unidos) Agustín Codagnone Terremoto Santiago Viera Amazonas (Brasil) Agustín Requena Fénix Diego Sánchez Albion Agustín Paz Club Atlético Estudiantes (Argentina) Sebastián Cardozo Montagua (Honduras) Facundo De León River Plate

RENOVACIONES EN PROGRESO

Futbolista Adrián Colombino Ignacio Lemmo Gonzalo Silva Ayrton Cougo Facundo Kidd

Son diez las incorporaciones del “Gaucho” hasta el momento, de forma oficial.

