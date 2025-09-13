Venturini reafirma su presencia en el Salón del Vino Fino de Salto 2025 con una propuesta gourmet de excelencia

- espacio publicitario -

El Salón del Vino Fino de Salto 2025 vuelve a reunir a las principales bodegas, productores y empresas vinculadas a la gastronomía de nuestro país, consolidándose como uno de los encuentros más esperados del calendario cultural y enológico del litoral uruguayo.En esta nueva edición, Venturini dirá presente una vez más, reafirmando su compromiso con el evento y ofreciendo al público una propuesta gourmet de alta calidad, en sintonía con la elegancia y el prestigio que caracterizan al Salón.

Venturini: Una marca local con alcance nacional

Nacida en Salto, Venturini es un orgullo para el norte del país y, al mismo tiempo, un referente a nivel nacional. Con décadas de trayectoria en la elaboración de chacinados, la empresa ha logrado conquistar los paladares uruguayos con productos que combinan tradición, sabor y confiabilidad.

Su crecimiento sostenido ha permitido que hoy los productos Venturini estén presentes en las principales góndolas y puntos de venta de todo el territorio, manteniendo siempre un vínculo muy fuerte con sus raíces salteñas. Este doble carácter —local y nacional— convierte a la marca en un actor natural del Salón del Vino, un evento que también busca mostrar lo mejor del Uruguay al mundo.

Un clásico que ya forma parte del Salón

La participación de Venturini en el Salón del Vino no es una novedad, sino una continuidad que se ha ido consolidando a lo largo de los años. El público ya reconoce a la marca como parte de la experiencia, y espera encontrarla entre las propuestas que acompañan a los grandes vinos uruguayos.

Esta presencia reiterada refleja no solo el prestigio del evento, sino también la confianza en la calidad de los productos Venturini, que se han ganado un espacio propio dentro del universo gourmet.

Propuesta gourmet de alta calidad

En la edición 2025, Venturini presentará una propuesta especialmente diseñada para realzar la experiencia de los asistentes: degustaciones gourmet que maridan sus embutidos con los mejores vinos del país.

El espacio de la marca invitará a descubrir cómo un salame de elaboración cuidada, un jamón extra horneado o un chorizo Tope De Gama de calidad superior pueden convertirse en compañeros perfectos de etiquetas tintas, blancas o espumosas. Se trata de un recorrido gastronómico pensado para quienes buscan sabores auténticos, sofisticados y memorables.

La propuesta no se limita al maridaje, sino que también busca transmitir un mensaje claro: los productos de Venturini, elaborados en Salto con pasión y dedicación, están a la altura de los eventos y experiencias más refinadas de Uruguay.

Un compromiso con la calidad y la tradición

La participación de Venturini en el Salón del Vino 2025 es una oportunidad para renovar su compromiso con la calidad, la autenticidad y la tradición gastronómica uruguaya. La marca se apoya en un saber hacer transmitido a lo largo de generaciones, combinando la mejor materia prima con procesos industriales que garantizan inocuidad y consistencia.

Este equilibrio entre tradición y excelencia técnica convierte a Venturini en una marca confiable para el consumidor cotidiano, y también en un actor válido dentro del universo gourmet que el Salón propone.

Una invitación a vivir la experiencia

Venturini invita a todo el público a acercarse a su espacio durante el Salón del Vino Fino de Salto 2025, para degustar, descubrir y disfrutar de una propuesta que combina el orgullo local con la proyección nacional. Será una ocasión única para experimentar cómo los chacinados de alta calidad pueden dialogar con los grandes vinos, en un ambiente de celebración y encuentro.

“Para Venturini, el Salón del Vino es una cita ineludible. Es el espacio ideal para compartir lo mejor de nuestra tradición y mostrar que desde Salto seguimos ofreciendo productos que representan al Uruguay entero”, señalaron desde la empresa.

