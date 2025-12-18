Ventaja de Nacional ante Ceibal y empate entre Ferro Carril y Gladiador

Paso la primera secuencia de semifinales en la Divisional A, con empate entre Ferro Carril -Gladiador y la ventaja que plasmó Nacional, batiendo a Ceibal 1-0. No menos de 3.000 aficionados en el Parque Dickinson.
El sábado será tiempo de desquites. Tigre derrotando 2 a 1 a Huracán, se quedó con el segundo ascenso a la B. En el restante duelo, Florida 7 Lazareto 0. El París Saint-Germain ganó la Copa Intercontinental de Clubes. Empate 1 a 1 ante Flamengo de Brasil, para desnivelar en la tanda de penales.
Fotos: Vicente Massarino
