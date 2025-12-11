Varios siniestros de tránsito, hurtos y detenciones

La Jefatura de Policía de Salto difundió los hechos policiales ocurridos durante los días 10 y 11 de diciembre de 2025, una jornada marcada por múltiples siniestros de tránsito, un hurto en comercio, actuaciones por desacato y un conductor alcoholizado.

10 de diciembre

Siniestro de tránsito con dos lesionados

A las 08:00, en Avenida Paraguay entre Ferreira Artigas y Luis Batlle Berres, una maniobra obligada por trabajos viales terminó en siniestro cuando una moto Hero Honda colisionó por alcance al auto Citroën que circulaba a baja velocidad debido a la calzada parcialmente habilitada.

La moto era conducida por una mujer de 27 años, acompañada por su hijo de 3 años.

Diagnóstico médico para ambos: “Politraumatizados”, trasladados al Hospital Regional Salto.

Hurto en comercio en Costanera Norte

A las 10:45, en Rambla Costanera Norte y Av. Garibaldi, el propietario de un local constató daños en una puerta trasera y el hurto de:

Tres garrafas de 13 kg

Bebidas varias

Ollas

Utensilios de cocina

La Policía continúa con las actuaciones.

11 de diciembre

Detenido por desacato

A las 18:40, en calle Uruguay y 18 de Julio, personal policial identificó a cuatro personas. Durante la intervención, uno de los hombres se desacató, adoptando una conducta agresiva. Tras consulta con Fiscalía, se dispuso su conducción y los trámites de rigor.

Siniestro de tránsito entre dos motos en Av. Blandengues

A la misma hora, 18:40, dos motos colisionaron en Av. Enrique Amorim y Av. Blandengues.

Participaron:

Honda CB1 , guiada por un hombre de 59 años, con acompañantes de 30 años y un menor.

, guiada por un hombre de 59 años, con acompañantes de 30 años y un menor. Yumbo GS 125, guiada por un hombre de 32 años.

Diagnósticos:

Mujer de 30 años: politraumatizada , lesión en miembro inferior derecho, trasladada al HRS.

, lesión en miembro inferior derecho, trasladada al HRS. Hombre de 32 años y menor acompañante: poli leves , alta en el lugar.

, alta en el lugar. El conductor de 59 años no resultó lesionado.

Persona requerida localizada

A la 01:20, un hombre de 27 años fue identificado en calle Unión al 200. Al consultar el sistema, presentaba requisitoria de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Se dispusieron los trámites pertinentes.

Conductor alcoholizado colisionó contra un árbol

A las 04:40, en Rivera al 600, un hombre de 39 años declaró haber perdido el dominio del auto Fiat Uno, impactando contra un árbol.

Resultó ileso, pero la prueba de espirometría dio resultado positivo.

