Varios siniestros de tránsito, detenciones y nuevas condenas

Viernes 5 de diciembre

Siniestro frontal en Av. Benito Solari y Manuel Patulé

Próximo a las 08:10, se registró un choque entre un Suzuki Celerio y una moto Vital. El conductor del automóvil, un hombre de 48 años, informó que al cruzar la intersección fue impactado de frente por el birrodado, conducido por un joven de 27 años que circulaba al norte. El motociclista fue diagnosticado con “politraumatizado leve” y trasladado al Hospital Regional Salto.

Motociclista lesionada al caer en Av. Pascual Harriague

Sobre las 11:00, una mujer de 53 años que circulaba al sur en moto Winner Bis Pro perdió el dominio del vehículo al intentar girar hacia calle 18 de Mayo de 1811, cayendo al pavimento. Fue atendida por UCMS, diagnosticándose “traumatismo de tórax” y derivación al Hospital Regional.

Motociclista embestido por camioneta que se dio a la fuga

A las 13:20, en Av. Blandengues y Diego Lamas, un joven de 21 años que circulaba en moto Yumbo Max manifestó que fue colisionado por una camioneta Volkswagen Tera que circulaba en la misma dirección y realizó una maniobra imprudente, dándose luego a la fuga. El motociclista sufrió “traumatismo de pie derecho con erosiones varias” y fue trasladado al Hospital Regional Salto.

Choque entre dos motos en Av. Manuel Patulé e Ituzaingó

A las 13:50, una moto Zanella 200cc conducida por una mujer de 25 años —que llevaba como acompañante a una mujer de 50— fue impactada desde atrás por una Yamaha 80cc manejada por un hombre de 24 años. La conductora recibió alta en el lugar; la acompañante fue diagnosticada “politraumatizada leve” y trasladada al Hospital Regional.

Sábado 6 de diciembre

Detenido por daños en un local de emergencia médica

A las 05:50, policías acudieron a Artigas y 18 de Julio, donde un hombre de 35 años habría estado pateando la puerta de un local perteneciente a una emergencia móvil, causando daños en el vidrio de una ventana. Se recibió denuncia del responsable del local y Fiscalía dispuso las actuaciones de rigor.

Detenido por hurto en un comercio

A las 09:30, en calles Uruguay y Grito de Asencio, se tomó denuncia por hurto en un local comercial. Con los datos aportados por un hombre de 58 años, policías detuvieron en Artigas y Treinta y Tres a un individuo de 34 años que llevaba una mochila con un par de championes. Fue informado a Fiscalía y se continúan las actuaciones.

Tres nuevas condenas dictadas por la Justicia

Rapiña y lesiones graves: 4 años y 2 meses de prisión

R.A.A.T. fue condenado como autor de un delito de rapiña en concurrencia formal con un delito de lesiones graves, recibiendo una pena de 4 años y 2 meses de penitenciaría.

Desacato especialmente agravado: 5 meses de prisión

A.V.N.F. fue condenado a 5 meses de prisión por desacato especialmente agravado, además de quedar prohibido de salir del país sin autorización durante el tiempo de la condena.

Cuatro hurtos agravados, violación de domicilio y daños: 20 meses con Libertad a Prueba

A.V.P.C. fue condenada por cuatro delitos de hurto especialmente agravados, uno en concurrencia con violación de domicilio agravada y dos delitos de daño agravado, en régimen de reiteración real.

La pena de 20 meses de prisión fue sustituida por un régimen de Libertad a Prueba, que incluye:

Prestación de servicios comunitarios dos veces por semana, dos horas diarias, durante 30 días.

Residencia obligatoria en domicilio denunciado.

Supervisión permanente de DINAMA.

Presentación semanal en la seccional correspondiente.

