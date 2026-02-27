Vandalismo en contendeores y robos en San Antonio

San Antonio: quemaron cuatro contenedores y se registraron hurtos en fincas los ultimos días

Días pasados, en páginas de Diario El Pueblo, la alcaldesa de San Antonio Sandra Toncobitz se refería al esfuerzo permanente que realiza el Municipio para cumplir con la tarea de recolección de residuos y mantener la localidad en condiciones adecuadas de higiene.

En ese marco, detallaba la organización del servicio y el compromiso por sostener un sistema ordenado y eficiente.

- espacio publicitario -

Sin embargo, en la mañana de ayer la realidad golpeó con un hecho que generó indignación y preocupación ya que tres contenedores nuevos y uno de acero fueron incendiados en un punto estratégico del municipio, provocando pérdidas estimadas en 3.200 dólares.

La alcaldesa relató que el hecho fue constatado a primera hora del día.

“Nosotros le damos un servicio a toda la comunidad de contenedores en varios puntos estratégicos de nuestro municipio para que la gente deposite allí todos los residuos para que el camión los lunes, miércoles y viernes pase a retirarlos. Eso lo hace el camión del municipio”, explicó.

Además, recordó que el sistema se complementa con un recolector privado: “Después tenemos un recolector privado que pasa los días martes, jueves y sábados”.

Los contenedores estaban en llamas

Según contó Toncobitz el episodio ocurrió durante la madrugada.

“Hoy de mañana a las 7, cuando íbamos incorporándonos todos al trabajo, nos encontramos con que los contenedores que están en un lugar muy estratégico estaban en llamas. Ya no quedaba más nada. Estaban ardiendo. Se ve que en horas de la madrugada o de la noche los quemaron”, señaló.

Según indicó, en redes sociales circularon distintas versiones. “Hemos visto muchas opiniones de la gente. Muchos dicen que los contenedores estaban desbordados y no quedó otra que prenderlos fuego. Otros dijeron que los habían prendido fuego porque estarían muy llenos. Yo creo que eso no te da la posibilidad de que quemes un contenedor porque esté lleno”, afirmó con firmeza.

La alcaldesa remarcó que el servicio funciona con regularidad. “Se recogen tres veces a la semana los contenedores. No es que hacía un mes que estaban llenos. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia”.

Un hecho que preocupa a la localidad

El vandalismo no es un hecho aislado en los últimos días. “Estos días atrás hubo algunos robos en algunas casas de familia y ahora nos pasa esto. Son cosas que nunca habían sucedido en nuestro pueblo, en nuestra localidad. Por eso nos llama mucho la atención”, expresó.

Subrayó además que el daño trasciende al Municipio como institución. “Es un servicio para la población, un servicio que lo usa toda la gente. Que si no lo usa mi hermano, lo usa mi tío, mi padre o mi vecino, pero lo usamos todos. Me parece que es muy injusto esto que pasó”.

Los contenedores incendiados eran de PVC grueso, de gran porte y alta resistencia. “Eran contenedores grandes, muy pesados, que tenían ruedas de acero. Eran contenedores buenos, de buena calidad”, explicó. También resultó destruido un contenedor de acero que estaba en el mismo punto.

“Es muy injusto para todos los pobladores de acá. Injusto para el municipio que con el dinero que recibe y que trata de administrarlo de la mejor manera compre para que la gente tenga un espacio saludable, un espacio limpio, y que nos terminen haciendo este tipo de cosas”, añadió.

Denuncia e investigación

La alcaldesa confirmó que el Municipio actuó de inmediato. “La denuncia ya fue hecha acá en la seccional sexta. Hicimos la denuncia por el costo, también ahí en la denuncia está la pérdida en pesos”.

El perjuicio económico asciende a unos 3.200 dólares por los tres contenedores de PVC, a lo que se suma el daño total del contenedor de acero. “Es una pérdida grande para nosotros como municipio. Es un daño grande para el municipio y para la población. Vino científica, estuvo en el lugar del hecho y se va a hacer la investigación porque queremos tratar de llegar a ver quiénes fueron los que hicieron este daño”.

La Alcaldesa reflexiona señalando que “queremos que la gente tome conciencia de que muchas veces creen que castigan al municipio o al alcalde. No están castigando ni al municipio ni al alcalde. Están castigando a la población y eso no puede ser. Eso no puede seguir sucediendo”.

Invitación a evento por el Mes del Carnaval

En otro orden, la alcaldesa aprovechó la instancia para invitar a la comunidad a participar de una actividad cultural este fin de semana.

“Invitarlos para el evento que tenemos este fin de semana con motivo del mes del Carnaval. Quisimos hacer algo para la población acá”, indicó.

El próximo sábado, a partir de las 19.30 horas, se desarrollará un espectáculo en la plaza del municipio. “Va a estar haciendo una presentación la comparsa Mulambé para arrancar la noche. Después tenemos cinco bandas en vivo y un solista que va a estar hasta más o menos la 1.30 o 2 de la mañana. Invitamos a todos los pobladores que quieran venir a pasar un rato lindo, diferente. Los esperamos a todos en la plaza del municipio”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/st5i