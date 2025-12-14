Vaimaca Rugby participó de seven en Paysandú

Mulitas Rugby Paysandú, en la jornada de ayer, fue el organizador de un gran Torneo de la modalidad Seven de Rugby con 8 equipos en rama masculina del interior de Uruguay y desde Argentina el Colón Rugby Club, contando además con dos amistosos en rama femenina entre el local y Vaimaca de Salto, quienes participaron en ambas ramas con buenos resultados.

Vaimaca Rugby, jugó en rama masculina el campeonato entrerriano de Rugby, llegando a la final de la copa de plata, mientras que el femenino tuvo algunos amistoso, restaurando y reestructurando la disciplina femenina en nuestra ciudad con buenos augurios y proyectos para el próximo año.

Resultados finales Torneo Seven de Rugby de Mulitas Rugby Paysandú



Copa Estímulo:

Tatu’s 12

Búfalos 10



Copa Bronce

San Javier 29

Mulitas 12



Copa Plata

Colón 21

Vaimaca 19



Copa Oro

Sub 21 17

Mimosos 14



Amistosos femenino 7s

Mulitas 22

Vaimaca 14



Mulitas 17

Vaimaca 14

Diario El Pueblo accedió a la palabra de su capitana en el femenino Antonella Verocai y expresó: “Estamos contentas de haber vuelto con el equipo femenino, el año pasado no estuvimos en actividad por gente del plantel que migraba o que dejaba la categoría, entonces este año regresamos, así con dos amistosos para terminar el año que salió un poco imprevisto con la actividad del masculino, está bueno para cerrar de buena manera”.

Verocai añadió: “Este año no tuvimos competencias porque iniciamos de mitad de año en adelante, entonces nos pusimos como objetivo fortalecer el equipo, volver a armar un lindo plantel que lo logramos por suerte, creciendo con jugadoras nuevas, poniendo como objetivo la captación y para el año que viene poder participar en algún torneo”.

Antonella, que también fue selección nacional femenina, finalizó: “Hubo un recambio en nuestro plantel, las infantiles y juveniles que eran poquitas, creo que a todos los clubes les suele pasar; mi padre, que estuvo años anteriores, después dejó y ahora volvió a estar a cargo para darle fuerza a esto.

La invitación abierta para los salteños y salteñas a acercarse al club, a conocer este deporte, y las puertas del club abiertas siempre, así que se pueden contactar con el club a través de las redes sociales o dirigirse a alguno de los jugadores de ambas ramas para cualquier información para el verano y el próximo año.

