Vaimaca Rugby Club puso en marcha su pretemporada 2026 en Camino del Éxodo

Vaimaca Rugby Club inició su pretemporada 2026 en Camino del Éxodo 2695 con preparación profesional e invitación abierta a nuevos jugadores.

Con renovadas expectativas y el entusiasmo que caracteriza a la familia azulgrana, Vaimaca Rugby Club inició oficialmente su pretemporada 2026. Los entrenamientos se desarrollan en las instalaciones del club, ubicadas en Camino del Éxodo 2695, donde jugadores y jugadoras ya comenzaron a trabajar de cara a los desafíos deportivos del año.

La puesta a punto cuenta con la planificación y el acompañamiento de profesionales, quienes están a cargo de la preparación física y técnica de los distintos planteles. El objetivo principal en esta etapa es fortalecer la base física, afianzar conceptos de juego y consolidar el espíritu de equipo que distingue a la institución salteña dentro y fuera de la cancha.

Chicas y chicos de las diferentes categorías del club forman parte activa de esta pretemporada, en un proceso que no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a la formación integral. El rugby, como filosofía, promueve valores como el respeto, el compromiso, la disciplina y el compañerismo, pilares que Vaimaca trabaja año tras año en cada entrenamiento.

La actividad se desarrolla en un entorno adecuado y preparado para recibir a toda la familia del club, reafirmando el crecimiento sostenido que ha tenido la institución en los últimos años. La dirigencia destacó la importancia de comenzar la temporada con una estructura organizada y con el respaldo de un equipo técnico capacitado, lo que permite proyectar un año competitivo y de consolidación.

Desde el club se invita a todas aquellas personas interesadas en sumarse —tanto en categorías formativas como competitivas— a acercarse a las instalaciones o contactarse a través de las redes sociales oficiales de Vaimaca Rugby Club. La convocatoria está abierta para quienes deseen integrarse a un espacio deportivo que combina exigencia, compañerismo y sentido de pertenencia.

De esta manera, Vaimaca Rugby Club da el puntapié inicial a una nueva temporada, con el firme propósito de seguir creciendo, representar de la mejor manera al azulgrana y continuar fortaleciendo el rugby en Salto.

