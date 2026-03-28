Vaimaca representa a Salto en el Apertura Desarrollo 2026

Vaimaca representa a Salto en el Torneo Apertura Desarrollo 2026 de rugby

Vaimaca Rugby Club representará a Salto en el Torneo Apertura Desarrollo 2026, compitiendo ante clubes de Entre Ríos en un certamen clave del rugby regional.

El rugby salteño vuelve a decir presente a nivel regional con la participación de Vaimaca Rugby Club en el Torneo Apertura Desarrollo 2026, una competencia que reúne a instituciones del litoral argentino y consolida la integración deportiva entre ambas orillas del río Uruguay.

El conjunto salteño integra la Zona 1 del certamen, donde deberá medirse ante clubes con tradición en la competencia regional como Los Espinillos Rugby & Hockey, Salto Grande Rugby Club, Curiyú Rugby Club, Colón Rugby Club y Club Universitario de Concepción del Uruguay. La presencia de Vaimaca en el torneo marca un nuevo paso en el crecimiento de la institución, que continúa consolidando su estructura deportiva y ampliando su nivel competitivo.

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El Torneo Desarrollo se caracteriza por brindar rodaje y continuidad a equipos en etapa de crecimiento, permitiendo sumar experiencia y fortalecer el trabajo formativo. En este contexto, la participación internacional de Vaimaca no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un reconocimiento al esfuerzo que el club viene realizando en la promoción del rugby en Salto.

Durante los últimos años, Vaimaca ha impulsado el desarrollo de categorías infantiles y juveniles, apostando a la formación integral de los jugadores y al fortalecimiento de valores como el compañerismo, el respeto y la disciplina, pilares fundamentales de este deporte. La presencia en un campeonato de estas características reafirma el compromiso institucional por seguir creciendo y generando espacios de competencia para sus deportistas.

La participación en el torneo también permite posicionar a Salto dentro del mapa regional del rugby, fomentando el intercambio deportivo y cultural con clubes de la provincia de Entre Ríos, una zona históricamente vinculada al crecimiento de la disciplina.

De esta manera, Vaimaca Rugby Club asume el desafío de representar al rugby salteño en una competencia exigente, con el objetivo de continuar sumando experiencia, fortalecer su identidad deportiva y dejar en alto el nombre de la ciudad en cada presentación. La temporada 2026 se presenta como una nueva oportunidad para seguir consolidando el proyecto deportivo del club y reafirmar su protagonismo en el desarrollo del rugby del norte uruguayo.

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