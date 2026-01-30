UTEC abrió preinscripciones 2026 para carreras en la región

La Universidad Tecnológica habilitó un nuevo período de preinscripciones online para ingenierías en Rivera y Melo, con ingreso automático para quienes cumplan los requisitos.
La Universidad Tecnológica (UTEC), institución pública y gratuita con presencia en el interior del país, anunció la apertura de su segundo período de preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 en carreras sin límite de cupo en la región Norte.
El plazo para postularse se extiende hasta el 20 de febrero inclusive y comprende propuestas consideradas estratégicas para el desarrollo regional:
- Ingeniería en Logística (sede Rivera), carrera de cinco años con título intermedio de tecnólogo.
- Ingeniería en Control y Automática (sede Rivera), de cinco años con título intermedio de tecnólogo binacional.
- Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible (sede Melo), también con duración de cinco años y título intermedio.
Desde UTEC se informó que, al tratarse de carreras sin tope de cupos, todos los aspirantes que presenten la documentación exigida y cumplan con los perfiles de ingreso serán admitidos de forma automática.
Postulación 100 % en línea
El proceso de preinscripción se realiza de manera totalmente virtual a través del portal descubri.utec.edu.uy. Para completar el trámite, los interesados deberán adjuntar:
- Cédula de identidad vigente.
- Carné de salud básico vigente.
- Constancia de voto del último acto electoral.
- Pase de enseñanza media superior (Fórmula 69A) o constancia de egreso de CES o DGETP-UTU.
Además de estas opciones en la región Norte, la UTEC cuenta con otras propuestas académicas abiertas en distintos puntos del país, cuya información se encuentra disponible en su sitio web oficial.