UTE alerta por aumento de estafas digitales con inteligencia artificial

En un contexto de creciente sofisticación de los fraudes en línea, UTE emitió un comunicado oficial el 20 de enero de 2025 en el que advierte a la población sobre el aumento de estafas digitales que emplean herramientas de inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Según la empresa, estas maniobras se están propagando principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería, utilizando imágenes, audios y videos falsificados de figuras públicas, entre ellas autoridades nacionales, deportistas y comunicadores reconocidos.

De acuerdo con la Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de UTE, los estafadores buscan obtener datos personales y financieros o inducir a las víctimas a realizar transferencias y pagos fraudulentos, muchas veces simulando comunicaciones oficiales de organismos públicos o de la propia empresa eléctrica.

Ante este escenario, UTE fue enfática en recordar que nunca solicita datos personales ni financieros por medios como correos electrónicos, videollamadas, llamadas o mensajes de WhatsApp, redes sociales o sitios web que no sean oficiales. Además, aclaró que la empresa no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales institucionales.

El organismo también subrayó que continúa trabajando de forma permanente en la concientización ciudadana y en la difusión de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos. Entre las principales medidas sugeridas se encuentran: evitar hacer clic en enlaces sospechosos, verificar siempre el remitente de mensajes y llamadas, desconfiar de promesas de ganancias rápidas, ignorar formularios no verificados y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

Frente a cualquier intento de fraude, UTE recomienda comunicarse directamente con sus canales oficiales, entre los que se encuentran su portal corporativo (ute.com.uy), sus redes sociales verificadas, el servicio de Telegestiones (0800 1930 o *1930 desde celular) y su WhatsApp oficial (098 193 000). Asimismo, exhorta a denunciar contenidos engañosos en las plataformas digitales para contribuir a un entorno virtual más seguro.

Las modalidades más frecuentes de estafa detectadas incluyen imágenes falsas de UTE o sus autoridades, declaraciones manipuladas digitalmente, invitaciones a plataformas de inversión fraudulentas y ofertas engañosas de descuentos o bonificaciones.

En un mundo cada vez más digitalizado, la advertencia de UTE pone de relieve la necesidad de mantenerse alerta y desconfiar de contactos inesperados que soliciten información sensible o pagos fuera de los canales formales.

