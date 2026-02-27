Uruguay y Argentina ratifican el acuerdo Mercosur–UE

En una jornada calificada como histórica para la región, Uruguay y Argentina se convirtieron este miércoles en los primeros países en ratificar formalmente el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de 25 años de negociaciones.

En Montevideo, la Cámara de Representantes aprobó el tratado por amplia mayoría —91 votos a favor y 2 en contra— luego de que el Senado ya le hubiera dado su visto bueno. Con esta decisión, Uruguay se transformó en el primer socio del bloque sudamericano en completar el proceso parlamentario.

Horas más tarde, el Senado de la Nación Argentina ratificó el acuerdo con 69 votos afirmativos y 3 negativos, culminando así el trámite legislativo en ese país, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados.

El tratado prevé la eliminación progresiva de aranceles en aproximadamente el 90 % del comercio bilateral, facilitando el intercambio de bienes y servicios entre ambas regiones. De concretarse plenamente, se conformará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, integrando a cerca de 700 millones de personas y una porción significativa del Producto Bruto global.

Desde el punto de vista productivo, el acuerdo abre oportunidades para sectores estratégicos del Mercosur, especialmente en agroindustria, carnes, lácteos, granos y productos forestales, aunque también implica desafíos en materia de competitividad e integración industrial.

Para su entrada en vigor definitiva, el tratado aún deberá ser ratificado por los demás socios del Mercosur y por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En el ámbito comunitario, el Parlamento Europeo ya ha respaldado partes del acuerdo, aunque el proceso de aprobación continúa abierto en algunos países.

La ratificación por parte de Uruguay y Argentina representa un fuerte respaldo político al entendimiento birregional y envía una señal clara sobre la voluntad de avanzar hacia una mayor apertura comercial en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y redefiniciones estratégicas.

