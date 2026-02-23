Uruguay presente en Derechoteca American Forum Cybercrime, Digital Forensics & AI Defense.

El abogado Gabriel Cartagena expondrá en el Derechoteca American Forum con una ponencia sobre la ley de delitos informáticos en Uruguay.

Análisis jurídico sobre ciberdelitos en Uruguay

En el marco del Derechoteca American Forum Cybercrime, Digital Forensics & AI Defense, organizado por Derechoteca Academy, el abogado y docente Gabriel Cartagena Sanguinetti participará como expositor en una instancia académica de carácter internacional centrada en cibercrimen, informática forense e inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico.

La actividad se desarrollará el 25 de febrero a las 21:00 horas de Uruguay (18:00 horas CT – Texas), en modalidad online, con la intervención de profesionales de distintos países de América.

- espacio publicitario -

En diálogo previo a su exposición, el entrevistado explicó que su conferencia, titulada Ciberdelitos en Uruguay: Ley de Delitos Informáticos y su instrumentación en el Código Penal, se enfocará en el proceso de incorporación de nuevas figuras delictivas vinculadas a la criminalidad informática dentro del ordenamiento jurídico uruguayo, así como en los principales desafíos que plantea su aplicación práctica.

Según indicó, en los últimos años Uruguay ha actualizado su marco normativo en materia de delitos informáticos, incorporando conductas específicas al Código Penal. Estos cambios responden a la necesidad de adecuar la legislación a fenómenos delictivos que se desarrollan en entornos digitales y que presentan particularidades técnicas y probatorias.

Durante la entrevista, señaló que uno de los ejes de su intervención será el análisis de cómo estas nuevas figuras se integran sistemáticamente al Derecho Penal tradicional. “La regulación de los delitos informáticos exige compatibilizar categorías jurídicas clásicas con dinámicas tecnológicas que evolucionan de forma constante”, sostuvo.

Cartagena ejerce la docencia en la Facultad de Derecho, Cenur sede Salto, donde dicta contenidos vinculados a Informática Jurídica. Es además coautor del Manual de Derecho Informático, obra en la que desarrolló capítulos dedicados específicamente a la regulación de los delitos informáticos en Uruguay.

En ese contexto académico, explicó que el estudio de la criminalidad informática no se limita a la tipificación penal, sino que también involucra aspectos vinculados a la prueba digital y a los procedimientos de investigación. “Gran parte de las investigaciones actuales incluyen evidencia digital, lo que plantea exigencias técnicas en su obtención, preservación y análisis”, indicó.

Consultado sobre el escenario regional, el entrevistado señaló que los ciberdelitos presentan una dimensión transnacional que obliga a considerar mecanismos de cooperación internacional. Las conductas ilícitas cometidas a través de redes informáticas pueden involucrar múltiples jurisdicciones, lo que complejiza la persecución penal y exige coordinación entre Estados.

Asimismo, mencionó que la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, también genera interrogantes jurídicos en el ámbito penal. Si bien su exposición se centrará en la normativa uruguaya, el foro en el que participará aborda además cuestiones vinculadas a la informática forense y al uso de herramientas tecnológicas en la defensa y en la investigación criminal.

En relación con la situación nacional, explicó que la actualización legislativa constituye un paso relevante, aunque remarcó que la aplicación efectiva de las normas depende también de la capacitación técnica de los operadores jurídicos. La especificidad de los delitos informáticos requiere conocimientos que exceden la formación penal tradicional.

El evento organizado por Derechoteca Academy se inscribe en una agenda académica orientada al análisis de la criminalidad tecnológica y sus implicancias jurídicas. La modalidad virtual permitirá la interacción entre especialistas de diferentes países, en un contexto de intercambio regional sobre experiencias normativas y prácticas.

La participación del docente uruguayo en este foro se enmarca en su trayectoria académica vinculada al Derecho Informático, la ciberseguridad y la evidencia digital. Desde su actividad docente y de investigación, ha trabajado en el estudio de la regulación jurídica de las tecnologías de la información y su impacto en el sistema penal.

La conferencia prevista para el 25 de febrero abordará, en términos técnicos, el estado actual de la legislación uruguaya en materia de delitos informáticos y su articulación con el Código Penal, dentro de un espacio académico internacional dedicado al análisis del cibercrimen y las herramientas jurídicas asociadas a su tratamiento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5nuo