Uruguay participará en cumbre internacional sobre inteligencia artificial y derechos humanos

El jurista Gabriel Cartagena representará a Uruguay en una cumbre internacional sobre inteligencia artificial, privacidad y derechos humanos.

Uruguay tendrá representación en el Derechoteca American Summit 2026, un evento internacional que reunirá a especialistas de América Latina y Europa para debatir sobre protección de datos, privacidad, compliance y gobernanza de la inteligencia artificial.

En esta oportunidad, el país estará representado por el Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti, quien participará como expositor bajo la modalidad virtual los días 27, 28 y 29 de enero. Su ponencia abordará la temática “Relación entre inteligencia artificial y derechos humanos”, ofreciendo una mirada jurídica y académica sobre los desafíos que plantea el avance tecnológico frente a la protección de los derechos fundamentales.

El Summit es organizado por Derechoteca Academy en el marco de su 25º aniversario, y se ha consolidado como un espacio de referencia regional en materia de derecho digital y nuevas tecnologías. La convocatoria incluye expertos de Argentina, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Uruguay.

La participación del Dr. Cartagena Sanguinetti reafirma el compromiso del ámbito jurídico uruguayo con el debate internacional sobre regulación tecnológica, ética digital y defensa de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial.

EVENTO GRATUITO

Transmitido por Google Meet



Inscribete on-line en este enalce.

