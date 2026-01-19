Uruguay digitaliza el control sanitario del ganado con una herramienta clave contra la garrapata

MGAP implementa el Despacho de Tropa Digital, obligatorio desde marzo de 2026, para fortalecer el control sanitario y la lucha contra la garrapata.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó el Despacho de Tropa Digital, una nueva herramienta sanitaria que marca un avance sustancial en la modernización del control ganadero en Uruguay y en la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.

La herramienta, que ya se encuentra operativa, será de uso obligatorio a partir de marzo de 2026 para todos los movimientos de ganado que lo requieran. Su objetivo central es fortalecer la vigilancia sanitaria, reducir riesgos de dispersión del parásito y mejorar la trazabilidad de los movimientos animales, un aspecto clave para la sanidad interna y el acceso a mercados internacionales.

Durante la presentación, autoridades del MGAP destacaron que el sistema es el resultado de un proceso sostenido de digitalización del Servicio Ganadero, orientado a generar información sanitaria en tiempo real y a eliminar el uso de formularios en papel. El nuevo despacho permite conocer con mayor precisión la demografía animal y el estatus sanitario asociado a cada movimiento.

Uno de los principales cambios es el pasaje de una clasificación basada únicamente en zonas geográficas a una tipificación por establecimiento, sustentada en información epidemiológica. Así, los predios se categorizan como seleccionados, en control, limpios o en erradicación, lo que habilita controles más precisos, incluso para movimientos dentro de un mismo departamento.

El sistema incorpora además una matriz de reglas automáticas que determina cuándo corresponde realizar un despacho, reduciendo errores y omisiones detectadas en años anteriores. Los veterinarios de libre ejercicio acreditados pueden gestionar todo el proceso de forma digital, incluyendo tratamientos, certificaciones, firma electrónica y pago de timbres, mientras que el servicio oficial accede a la información en línea para controles y seguimiento sanitario.

Desde el MGAP se subrayó que esta herramienta es estratégica para un país exportador de alimentos, ya que contribuye a minimizar riesgos sanitarios y de residuos que podrían afectar la competitividad del sector. Asimismo, se indicó que el Despacho de Tropa Digital es el primer paso hacia una plataforma sanitaria integrada, con futuras conexiones a otros sistemas oficiales.

En los próximos meses, el ministerio desarrollará instancias de capacitación y difusión en todo el país, dirigidas a veterinarios, servicios oficiales y productores, con el objetivo de acompañar la implementación plena del sistema antes de su entrada en vigencia obligatoria.

