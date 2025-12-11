Uruforest 2026: la feria que quiere convertir al Uruguay forestal en un actor global

- espacio publicitario -

La próxima edición de dame Uruforest, prevista para 2026, se perfila como uno de los encuentros sectoriales más ambiciosos de los últimos años. Con la promesa de combinar networking de alto nivel, innovación tecnológica y un enfoque integral de la cadena forestal, el evento busca posicionarse como plataforma de negocios y, al mismo tiempo, como ventana pública de una industria que quiere dialogar más y mejor con la sociedad.

La organización adelanta que la feria ofrecerá “una experiencia profesional de alto valor”, donde los visitantes podrán acceder de primera mano a maquinaria, prototipos y soluciones operativas, además de participar en un Foro Forestal Técnico dentro del mismo predio. La apuesta es generar un espacio en el que la interacción no sea un complemento, sino el centro de la dinámica: productores, empresas, técnicos y potenciales inversores se encontrarán frente a las herramientas reales del sector.

Un salto de escala

Según sus responsables, la edición 2026 será “más importante, más técnica y más internacional”. El predio renovará su diseño con un layout optimizado, un circuito rediseñado y áreas temáticas específicas para facilitar la circulación, la demostración y el intercambio profesional. La intención es clara: convertir la feria en un entorno dinámico donde negocios, conocimiento y experiencia convivan sin barreras.

Otro de los ejes será la integración total de la cadena productiva y de transformación, desde el vivero hasta la industria final. A ello se sumará una presencia más activa del sistema político y de actores institucionales, algo que el sector considera clave para discutir aspectos normativos, ambientales y de competitividad.

Productores ganan protagonismo

Uruforest 2026 también ampliará su alcance hacia un público estratégico: los productores agropecuarios interesados en sumar la forestación dentro de sus esquemas de diversificación. Para ellos habrá contenidos técnicos, asesoramiento y acceso directo a proveedores y líneas de financiamiento. La feria busca así tender puentes entre la estructura forestal consolidada y un sector rural que mira la actividad con creciente interés.

Una industria que quiere mostrarse

Los organizadores sostienen que el sector forestal “debe darse a conocer a la sociedad”, y que la feria es el escenario ideal para hacerlo. Por eso, además del espacio técnico y empresarial, habrá actividades pensadas para la familia, en un entorno natural y con las condiciones de seguridad apropiadas. La idea es acercar la industria al público general y mostrar los beneficios económicos, ambientales y tecnológicos que genera su actividad.

Un punto de encuentro accesible

El evento tendrá lugar en las cercanías de Juan Lacaze, un punto geográfico estratégico para visitantes nacionales e internacionales. El acceso desde Montevideo es directo —150 kilómetros por Ruta 1— y la cercanía con Colonia del Sacramento abre la puerta a la llegada de público argentino, a apenas una hora y media por vía fluvial. Además, diversas líneas de ómnibus conectan el predio con los principales centros urbanos del país.

