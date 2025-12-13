Universitario, Arsenal yGladiador: por la nuestra

Del certamen del año próximo a nivel del Campeonato de Clubes en la Divisional «A» participarán 32 clubes.

Los 10 primeros clubes de la Divisional A 2025. Entre ellos, dos salteños.

🏟️ Club 📍 Departamento / Ciudad Universitario de Salto Salto Río Negro San José Libertad San Carlos Wanderers Durazno Atenas Tala Arsenal de Salto Salto San Carlos San Carlos Nacional Nueva Helvecia Porongos Flores Atlético Florida Florida

Los cuatro semifinalistas de la Divisional B de la Copa Nacional de Clubes 2025:

- Publicidad -

Polancos de Nueva Palmira

San Carlos de Colonia

Lavalleja de Minas

Gladiador de Salto

🌎 DESDE CADA DEPARTAMENTO

De acuerdo a la última circular de la Organización del Fútbol del Interior, cada departamento contará con un equipo.

Para ello, los clubes deberán inscribirse en la fase de preclasificación, en la que cada Sector presentará un representante.

La final departamental —entre los representantes de cada Sector— se disputará en partidos de ida y vuelta, excepto que haya acuerdo en contrario.

Será local en el primer partido el representante del Sector Interior, recordándose que dicho orden se sorteó la primera vez y se alternará sucesivamente.

⏱️ La eliminatoria con fecha tope del 31 de diciembre

La eliminatoria departamental deberá disputarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Si alguno de los Sectores no presenta representante en los plazos establecidos, participará en la Copa A el representante del otro Sector.

En los departamentos que cuenten con un solo Sector, este será automáticamente el representante.

En caso de existir campeonato departamental de clubes, podrá admitirse como representante departamental al club campeón de dicha competencia.

Si el representante de un Sector renuncia a participar en la Divisional A, el cupo será ocupado por el representante del otro Sector.

Si ninguno de los representantes del departamento acepta participar, el lugar será cubierto por el quinto club de la Divisional B del año anterior, y así sucesivamente hasta completar los 32 participantes.

Cabe establecer que la Liga Salteña de Fútbol solicitó una prórroga a OFI a esos efectos, por si el Torneo local se prolonga más allá del 31 de diciembre.

Monarriz, el de la franja

Diego Monarriz, el elegido para conducir a Danubio, versión 2026.

El próximo lunes se reunirá con Gustavo Matosas, quien retornó a ejercer el cargo de secretario deportivo.

En el encuentro quedará sellado el acuerdo para que el entrenador argentino asuma la conducción del plantel principal en los primeros días de enero.

Un técnico a la medida del gusto futbolístico de los hinchas franjeados y que conoce a la perfección el medio local, ya que dirigió a Juventud, por el lapso de un año.

Concretamente, de octubre de 2024 a octubre de 2025, totalizando 46 partidos al frente de los pedrenses, con un registro de 22 triunfos, 6 empates y 18 derrotas.

Por otra parte, se trabaja en las renovaciones de contrato de Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Leandro Sosa, Camilo Mayada y Sebastián Fernández, futbolistas de experiencia y comprobada jerarquía para encabezar al nuevo plantel.

Aguerre, el quiere volver

Washington Aguerre, el arquero-hincha de Peñarol.

Su deseo no es otro que el de retornar a custodiar la valla aurinegra y día tras día se lo recuerda con insistencia a su representante.

El guardameta artiguense aún mantiene contrato vigente con Independiente Medellín y continúa en actividad, ya que su equipo se apresta a disputar frente a su clásico rival, Nacional de Medellín, las finales de la Copa Colombia.

Partidos de ida y vuelta que se jugarán el sábado y el próximo miércoles.

El club colombiano, finalizada la temporada futbolística, puede ejecutar la cláusula de compra que figura en su contrato.

En caso de no hacerlo, quedará en libertad de acción y con las manos libres para negociar su futuro deportivo.

Abel Hernández, otro de los nombres apuntados en la carpeta de altas. Ya existieron contactos con su representante.

Sus goles también interesan a Mirassol de Brasil —participará de la próxima edición de la Copa Libertadores— y a Olimpia de Paraguay.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/997q