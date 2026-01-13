Unidad 20 del INR Salto ratifica la educación y el trabajo como pilares de la rehabilitación

Bajo una nueva dirección la Unidad 20 mantendrá su política educativa y laboral como eje de rehabilitación

La Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en Salto inicia una nueva etapa de conducción con la asunción del Sub Oficial Mayor Fernando López como director, en un proceso de transición que se da mientras la directora saliente, María de los Ángeles Machado, se apresta a asumir un nuevo cargo dentro del Ministerio del Interior .

Como informáramos en su momento Machado asume la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, cargo que está ocupando en estas horas.

Lejos de marcar un cambio de rumbo, la nueva dirección reafirma la continuidad de una política institucional que ha puesto el foco en la educación y el trabajo como herramientas centrales para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Así lo expresó a EL PUEBLO el propio López, quien destacó que la línea de gestión será la misma que se venía desarrollando en los últimos años.

“Este año cumplo 20 años de servicio. Ingresé en el 2006 y tengo el grado de sub oficial mayor”, señaló al repasar su trayectoria dentro de la fuerza. Sus inicios estuvieron marcados por el pasaje por distintas áreas operativas y de investigación. “Trabajé en mis inicios en GRT, luego en PADO, Investigaciones, seccional Tercera y desde el 2020 estoy en Cárcel”, detalló.

Dentro de la Unidad 20, López ha ocupado diferentes responsabilidades, lo que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento interno del establecimiento. “Cuando llegué fui comandante de guardia, luego pasé a la secretaría de dirección, y ahí estuve hasta que asumí”, explicó, aclarando que, si bien la resolución formal rige a partir del 15 de este mes, el trabajo de conducción ya está en marcha.

Respecto a los lineamientos de gestión, el nuevo director fue claro en subrayar que no habrá cambios abruptos. “La idea es la continuidad del trabajo que se venía haciendo, en todo sentido”, afirmó. En ese marco, destacó especialmente el énfasis en los programas educativos y laborales. “Seguir apostando a lo educativo y laboral” es, según remarcó, uno de los principales objetivos de su gestión.

López señaló que su enfoque personal está alineado con el de la dirección anterior, lo que facilita la transición y garantiza estabilidad en los proyectos en curso. “Mi enfoque personal es más o menos igual al que se venía trabajando, así que la idea es seguir apostando fuerte a lo educativo y laboral”, expresó.

En cuanto a los desafíos a futuro, adelantó que se buscará ampliar y fortalecer los acuerdos existentes con instituciones y empresas. “Buscaremos algún otro convenio similar al que tenemos con Naranjales Guarino”, indicó, en referencia a experiencias que permiten generar oportunidades de trabajo y capacitación para las personas privadas de libertad.

Asimismo, uno de los objetivos planteados es continuar ampliando la oferta formativa. “Seguir sumando carreras universitarias” forma parte de la planificación, entendiendo que la educación es una herramienta clave para la reinserción social una vez cumplida la condena.

La educación no formal también ocupa un lugar relevante dentro del proyecto institucional. “Nos interesa mucho mantenerla y, en la medida que se pueda, fortalecerla”, afirmó López, destacando el valor de talleres, cursos y actividades que complementan la formación formal y contribuyen al desarrollo personal y social de los internos.

Con una conducción que apuesta a la continuidad, la Unidad 20 del INR en Salto reafirma así su compromiso con un modelo de rehabilitación basado en la educación, el trabajo y la generación de oportunidades, consolidando una línea de acción que busca impactar positivamente tanto dentro del establecimiento como en la sociedad en su conjunto.

Recordemos que a raiz de la politica de trabajo recientemente la Unidad 20 fue honrada con siete reconocimientos que destacan la calidad de sus «procesos internos y su impacto interinstitucional» a decir de Machado.

Los reconocimientos fueron para Equipo de Dirección de Unidades Penitenciarias, Equipo de Gestión del Área Operativa Sargento Cristian Meyer. Gestión en el Área Educativa,OPG1 Franco Morales. Gestión en el Área Cultural, OPG1 Florencia Viera. Lucha contra la Violencia, el Delito y la Corrupción,Sargento Cristian Meyer.Gestión Interinstitucional, OPG3 Alberto Díaz.Trabajo Colaborativo entre Unidades,Alcaide Mayor María de los Ángeles Machado.

