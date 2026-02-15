Una soprano de dos mundos

Por estos días la cantante salteña, Ela Canessa se encuentra en Italia grabando un larga duración. La soprano que reinventa la canción de cámara y que logra sin ningún esfuerzo unir lo popular con lo académico, a pura calidad.

Ela Canessa. la cantante uruguaya que tiende puentes líricos entre Salto e Italia

Desde las aulas de la Escuela Universitaria de Música hasta los estudios de grabación en Roma, Ela Canessa se consolida como una figura central de la canción salteña. Con una técnica de soprano forjada en la academia y un espíritu de cantautora que desafía los géneros, su reciente viaje a Italia marca el inicio de una nueva etapa discográfica donde la tradición europea y la sensibilidad rioplatense se encuentran en una sola voz.

Cuando la escuchamos por primera vez, en 2023 en el programa local de Radio Uruguay, conducido por Estela Gauthier, nos sorprendió sobremanera su registro, ya para ese entonces Ela Canessa (María Elena Canessa) era una destacada cantante y compositora, con título universitario. En ese mismo año 2023, a finales de la pandemia del covid 19, en un programa televisivo que hacíamos con Estela (Gauthier) nos tocó entrevistarla, y con la misma magia que produce al cantar, lo hizo al hablar y contar de la música que interpreta y sus sueños musicales, que tres años después vemos que se hacen realidad.

- espacio publicitario -

Ese poder comunicacional también lo expone en sus redes sociales, donde por estos días,previo al viaje a Italia, comentaba…”Antes de partir grabé una canción en Genovés que habla de los inmigrantes Italianos…porque una vez volver a casa era casi imposible. En honor a los que llegaron antes…desde ese puerto para buscar una vida mejor, Gracias.

Prima di partire per l’Italia ho registrato questa canzone in Genovese, perche i miei trisavoli sono venuti da Génova…cercando una vita migliore…Allora, tornare a casa era quasi impossible. La nostalgia era enorme…ed oggi Io ritorno per loro, Grazie”.

EL ARTE COMO PUENTE TRANSATLÁNTICO

La trayectoria de Canessa no es solo una sucesión de logros académicos; es una búsqueda estética. Egresada en Interpretación Musical por la Udelar, su formación lírica le ha permitido abordar el repertorio clásico con una solvencia que hoy traslada a su proyecto personal. Su estancia en Italia, donde participó en proyectos internacionales como el emotivo homenaje «Leto 23» junto a Gianni Herrera, demuestra que su arte no conoce fronteras geográficas ni estilísticas.

En el escenario, su presencia es sinónimo de elegancia y conexión. Ciclos como «Dal Cuore a te», presentados en la emblemática Sociedad Italiana de Salto, han sido testimonio de su capacidad para reinterpretar la herencia cultural italiana —desde Morricone hasta Piovani— bajo una luz contemporánea y profundamente personal.

EN ESTA NUEVA INSTANCIA

Ela desde Italia hace saber que se encuentra en Formelo un pueblo en el contorno de Roma, a unos 30 kilómetros de la capital de la siete colinas. En su cuenta de facebook dice: “Ayer (se refiere al 8 de febrero) comenzó el proceso de grabación de mi primer disco en Roma. Y se me viene en mente mi versión de 7 años atras con un cuaderno, lápiz en mano, comenzando a escribir canciones…y soñaba con este momento, en ese momento me parecía casi imposible llegar de punto A a punto C…no sabía cómo, con quien ni cuando.

Pero le hice espacio al deseo y ese deseo fue el faro que me hizo seguir caminando, recoger cada piedrita del camino y usarla como adorno: “Salta y aparecerá la red” dice Julia…y como la comprendo ahora…los deseos que tocan la puerta del corazón saben manifestarse cuando llega el momento, solo hay que escucharlos, hacerles espacio y tener el coraje de seguirlos.

Todo llega…y esta música nace con el simple deseo de donar algo lindo al mundo…entre tanto desamor, dolor y luchas la música esta para hacer de esta vida un poco mas liviana, y para cantar lo que de verdad importa.

Lo mas lindo de todo es haber encontrado un team de personas que comparten la misma visión”.

LA VOZ COMO LEGADO

El Canessa, más allá de los focos, su compromiso con la cultura se traduce en pedagogía. A través de su centro El Camino de la Voz, Canessa democratiza el acceso a la técnica vocal, entendiendo el canto como una manifestación humana esencial y un vehículo de bienestar.

UNIR DOS MUNDOS A TRAVÉS DE LA ARMONÍA

Ela Canessa representa la nueva vanguardia de intérpretes uruguayos, aquellos que respetan el rigor del pasado pero se atreven a escribir su propio cancionero en el presente. Con un disco en proceso en la capital italiana y una labor docente incansable en su tierra natal, su voz sigue siendo un eco necesario que une dos mundos a través de la armonía.

LA ACADÉMICA, LA SOPRANO, LA ARTISTA…

La formación de Canessa en la Escuela Universitaria de Música (EUM) no debe leerse meramente como una credencial académica, sino como la base de su arquitectura sonora. Como soprano, ha comprendido que la voz es un instrumento de precisión, pero como artista, entiende que la perfección técnica carece de alma si no hay una historia que la sustente. Su pasaje por las aulas universitarias le otorgó las herramientas para diseccionar la música, permitiéndole hoy reconstruirla bajo sus propios términos.

En el pensamiento de la teórica musical Susanne Langer, el arte es «la creación de formas simbólicas del sentimiento humano». Canessa encarna esta premisa al llevar la disciplina del canto lírico a escenarios populares. Su capacidad para despojarse del corsé de la ópera tradicional y abrazar la canción de autor es lo que la define como una artista transgresora. No abandona la técnica; la pone al servicio de la emoción.

Como meros escuchas, simplemente no toca esperar que culmine el proceso de grabación de sus nuevos temas y poder disfrutarlos, tal vez en una radio, tal vez en un CD o en un recital, tiempo al tiempo…

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mfcy