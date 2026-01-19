Una salteña en la Feria del libro 2026 de Guadalajara

Obras de Beatriz Corbella han sido seleccionadas para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

La Cámara del Libro seleccionó tres obras de la escritora beatri Corbella Oxandabarat, entre ellas Desde la cárcel… cartas, para integrar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es uno de los eventos editoriales más importantes del mundo hispanohablante. Un reconocimiento que consolida una trayectoria marcada por la dramaturgia, la reflexión literaria y el diálogo con la tradición cultural rioplatense.

ANTE UN LLAMADO

El proceso comenzó con un llamado específico, se solicitaban obras premiadas. En ese marco, la autora presentó su libro más reciente, Desde la cárcel… cartas, una obra que ya había despertado interés en ediciones anteriores del certamen. A partir de esa primera selección, la Cámara del Libro solicitó otros títulos de su catálogo personal, interesándose particularmente por un libro de teatro —el primero publicado— y por la obra dedicada a Felisberto, texto que dialoga con una de las figuras más singulares de la literatura uruguaya.

Finalmente, tres títulos quedaron confirmados para la feria, el último libro de cartas, una obra teatral inicial y el libro vinculado al universo felisbertiano. También fueron requeridas tapas y contratapas, señal clara de un proceso de curaduría atento y riguroso.

CUATRO AÑOS ATRÁS

La historia, sin embargo, tiene un antecedente. En 2022, Desde la cárcel… cartas ya había sido seleccionado oficialmente para la FIL Guadalajara, con resolución incluida. No obstante, las exigencias logísticas —un plazo de apenas 24 horas para el envío de ejemplares y en un horario administrativo restringido— impidieron concretar aquella participación. Lejos de clausurar el camino, ese episodio funcionó como una antesala de lo que hoy se confirma.

Este año, al reencontrarse con el llamado, la autora retomó el contacto con la organización, recibió el visto bueno y volvió a presentar su obra. El interés sostenido, la selección múltiple y la apertura hacia distintos géneros —teatro, ensayo literario y escritura testimonial— hablan no solo de un reconocimiento individual, sino también de la vitalidad de la producción literaria del interior del país en el ámbito internacional.

Esto es la confirmación de que la literatura que nace lejos de los grandes centros puede dialogar de igual a igual con los grandes circuitos del pensamiento y la creación en lengua española. Un gesto que honra a la autora y proyecta la voz de Salto y del Uruguay hacia el mundo.

GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es mucho más que una exposición de libros; es el evento editorial más importante de Iberoamérica y el segundo más grande del mundo (solo después de la de Fráncfort).

La invitación de autores uruguayos se enmarca en la tradición más emblemática de la feria:, la figura del Invitado de Honor, rol que Uruguay desempeñó con gran éxito en la edición de 2024.

LA TRADICIÓN DEL INVITADO DE HONOR

Cada año, la FIL dedica su edición a un país, región o comunidad lingüística. Esta es la tradición que permitió el desembarco masivo de la delegación uruguaya. Ser el Invitado de Honor implica: Un Pabellón Propio, un espacio arquitectónico masivo en el corazón de la feria diseñado para representar la identidad del país.

La invitación de sus autores más destacados (clásicos y contemporáneos).

No solo son libros; el país invitado lleva música, artes visuales, cine y gastronomía al Foro FIL.

LOS GRANDES PREMIOS LITERARIOS

La feria es el escenario de entregas de premios que gozan de un prestigio internacional inmenso:

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: Se entrega en la inauguración a un autor de trayectoria.

Premio Sor Juana Inés de la Cruz: Un reconocimiento exclusivo al trabajo literario de las mujeres.

Homenaje al Bibliófilo y al Bibliotecario: Tradiciones que celebran a quienes preservan la memoria escrita.

EL SALÓN DE PROFESIONALES

Antes de que el público general invada los pasillos, la FIL tiene la tradición de dedicar los primeros días exclusivamente a los profesionales de la cadena del libro. Miles de agentes literarios, editores y distribuidores de todo el mundo se reúnen para negociar derechos de traducción y distribución, convirtiéndola en el motor económico del libro en español.

NIÑOS

Una de las tradiciones más queridas es el espacio dedicado exclusivamente a los lectores más jóvenes. Es un área separada del ruido comercial donde se realizan talleres de creación, narración oral y experimentos, fomentando el relevo generacional de lectores.

LA HUELLA DE URUGUAY EN LA FIL

La presencia de los autores uruguayos (como Ida Vitale, en su momento, o las nuevas voces de la narrativa actual) buscó honrar el lema «Uruguay, tierra de ideas», destacando su tradición de pensamiento crítico, poesía profunda y una industria editorial pequeña pero sumamente refinada.

EL INVITADO DE HONOR 2026, ITALIA

Tras el paso de Uruguay (2024) y Barcelona (2025), el relevo lo toma Italia. La delegación italiana ya está preparando un desembarco cultural masivo. Aunque los nombres de los autores específicos suelen confirmarse a mediados de año, la tradición dicta que Italia llevará no solo a sus escritores más importantes (tanto clásicos como nuevas voces del giallo y la narrativa contemporánea), sino también una fuerte muestra de su cine, artes visuales y gastronomía.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026 será un evento histórico, ya que marcará el 40 aniversario de su fundación. Esta edición no solo será una feria de nueve días, sino que se ha anunciado como una celebración que abarcará actividades durante todo el año.

Los detalles principales y las características que definirán este encuentro:

Fechas: Se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.

Sede: El recinto principal será Expo Guadalajara, aunque contará con numerosas sedes alternas en universidades y centros culturales.

Lema oficial: Para esta edición especial, el lema será: “El mundo nos habla como un gran libro”.

