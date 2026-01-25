Una red solidaria que nace para quedarse

El Club de Leones Salto “Los Azahares” impulsa la creación del Banco de Alimentos y Materiales, una iniciativa comunitaria que busca dar respuestas concretas a una problemática tan silenciosa como urgente: el hambre, el desperdicio y la falta de recursos básicos ante emergencias.

En la sede del Club de Leones Salto “Los Azahares”, ubicada en la calle 19 de Abril 1326, se respira un clima de compromiso y entusiasmo. Allí, representantes de la institución comparten los detalles de un proyecto que promete marcar un antes y un después en la acción social del departamento: la creación del Banco de Alimentos y Materiales de Salto – Red Solidaria para el Buen Alimento.

“Surge de observar realidades que conviven a diario en nuestra comunidad”, explican. “Por un lado, alimentos y materiales que se desperdician; por otro, familias y organizaciones que los necesitan con urgencia. Nuestro objetivo es tender un puente entre esas dos realidades”.

La iniciativa no se limita únicamente a la alimentación. Uno de los aspectos distintivos del proyecto es la incorporación de materiales básicos de construcción, pensados especialmente para situaciones de emergencia como incendios o inundaciones, tan frecuentes en la región. “Cuando ocurre una catástrofe, la respuesta tiene que ser rápida y organizada. Este banco permitirá actuar de manera más eficiente y solidaria”, señalan.

El proyecto cuenta además con el asesoramiento técnico del Banco de Alimentos de Paraná – Filial Concordia, una experiencia regional consolidada que aporta lineamientos claros para la recuperación, clasificación y distribución de los alimentos. A esto se suma el respaldo del Club de Leones Concordia, con quienes el club salteño mantiene un vínculo de hermandad a través del grupo Tendiendo Puentes. “El nombre no podría ser más acertado —dicen—, porque esta iniciativa sigue fortaleciendo lazos y cooperación entre comunidades”.

Entre los ejes de trabajo del Banco de Alimentos y Materiales de Salto se destacan la recepción de donaciones, la clasificación responsable y la distribución solidaria hacia organizaciones sociales y familias en situación de vulnerabilidad. A ello se suma un componente innovador: la implementación de una aplicación digital de transparencia, que permitirá registrar cada donación y su destino. “La confianza se construye con hechos, y la transparencia es clave para que la comunidad se sienta parte”, afirman.

Otro de los pilares será la articulación de una red comunitaria de respuesta ante emergencias, integrando esfuerzos de la sociedad civil, el Estado y el sector privado. “Creemos profundamente en el trabajo conjunto. Ninguna institución puede sola, pero juntas podemos llegar mucho más lejos”.

Desde el Club de Leones Salto “Los Azahares” remarcan que este proyecto se inscribe plenamente en los valores del leonismo, promoviendo el servicio desinteresado, la solidaridad y el compromiso social. Asimismo, se alinea con las causas globales de Lions Club International, como Mitigar el Hambre, la Atención en Casos de Desastres, el Esfuerzo Humanitario y el cuidado del Medio Ambiente.

“El Banco de Alimentos y Materiales de Salto no es una acción puntual, sino una herramienta permanente”, concluyen. “Es una invitación a asumir una responsabilidad colectiva, a cuidar lo que tenemos y a ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan”.

Con este proyecto, el Club de Leones Salto “Los Azahares” reafirma su rol como actor clave en la construcción de una comunidad más justa, solidaria y preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

