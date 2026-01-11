Una propuesta que transforma la salud, la economía y la calidad de vida

La ciudad de Salto fue escenario de un encuentro que combinó testimonios de vida, bienestar y oportunidades de desarrollo personal y económico. En ese marco, dialogamos con Teresita Burgos, quien recibió a referentes internacionales de la empresa con la que trabaja desde hace años como distribuidora independiente, compartiendo experiencias que marcaron un antes y un después en sus vidas.

“Para mí es un momento muy especial. Tengo el placer de contar en Salto con líderes que me acompañaron desde los inicios. Personas con las que compartimos un camino y una forma de vivir esto. Por eso me alegra poder presentarlos y que cuenten qué hacemos, pero sobre todo que la gente sepa que en Salto y en el país hay personas que están viviendo esta experiencia y conectándose con otros países”, expresó Burgos al dar la bienvenida a Welfren Amaris, líder de la compañía.

Amaris, visiblemente emocionado por su visita a Salto, relató cómo su vínculo con la empresa comenzó desde una necesidad personal.

“Para mí fue un proceso de transformación total: en la salud, en la economía y en el estilo de vida. Llegué con problemas gástricos importantes, producto de una mala alimentación y un ritmo de vida acelerado. Vivía con acidez, reflujo, no dormía bien. Todo eso fue deteriorando mi salud”, contó.

El cambio comenzó cuando su esposa, quien había conocido primero la propuesta, lo invitó a probar los productos.

“Lo primero que noté fue que podía dormir mejor. Después, que podía comer sin que el estómago se inflamara. Hoy llevo más de 20 años sin problemas gástricos. Eso me dio una confianza enorme”, afirmó.

También relató el proceso de su esposa, afectada por altos niveles de estrés que derivaron en problemas de colon irritable y, más tarde, una arritmia cardíaca.

“El médico le dijo que tenía que parar, que el estrés la podía llevar a algo grave. Fue ahí cuando decidió probar. Ella ama el café, y cuando encontró un producto que no le hacía daño, que no la alteraba y le hacía bien, fue el punto de partida. Hoy, en casa, hace más de 21 años que no usamos medicamentos”, sostuvo.

Los testimonios se extienden al entorno familiar: un padre que evitó una cirugía de próstata, una hermana que superó fuertes dolores de espalda y otra que dejó atrás décadas de uso de inhaladores por asma.

“No hablamos de medicamentos ni de curar enfermedades. Hablamos de nutrición. De darle al cuerpo lo que necesita para que sea él mismo el que se regenere”, aclaró Amaris.

Nutrición, prevención y calidad de vida

Consultado sobre el consumo de los productos, explicó que no se trata de una obligación permanente.

“Son bebidas nutritivas, de preparación simple, con tecnología de absorción. Se toman cuando uno quiere, se pueden combinar y los cambios se sienten rápido. Hay productos que en 10 o 15 minutos te levantan la energía, mejoran el ánimo y ayudan incluso en estados depresivos”, señaló.

Teresita Burgos también compartió su experiencia personal.

“Yo llegué por un tema de salud. Tenía artrosis y hernias de disco que me dejaron casi dos meses sin caminar. Siempre me incliné por lo natural, así que no dudé en probar. Los resultados fueron notables: no sólo mejoré de los huesos, también regulé la presión, el tránsito intestinal, y hace 15 años que estoy bien. Me cambió la vida”, afirmó.

Sobre las dudas habituales, Amaris fue claro:

“Venimos de una cultura donde todo parece depender del medicamento. El médico es fundamental, pero la salud también depende de la nutrición. Si el cuerpo recibe vitaminas, minerales y aminoácidos, cada vez va a necesitar menos fármacos”.

Aseguró además que los productos son aptos para todas las edades.

“Son inocuos, pueden consumirlos embarazadas, niños y adultos mayores. No hacen daño”.

Más que un producto: una oportunidad

La propuesta no se limita al bienestar físico. Amaris explicó que también encontró una oportunidad económica y de crecimiento personal.

“Siempre creí que detrás de un buen producto hay un buen negocio. Primero lo probás, te sentís bien, y después lo compartís. La empresa trabaja con un sistema de multidesarrollo: salud, crecimiento personal y economía”.

Relató cómo ese proceso impactó incluso en su personalidad.

“Yo era tímido, no hablaba en público. Hoy entiendo que cuando uno se descubre, reconoce su valor y sus capacidades, puede expresarse con libertad”.

La experiencia les permitió viajar juntos a más de 30 países.

“No es sorteo ni rifa. Es un sistema de metas y crecimiento. Cumplís y viajás. Acabamos de volver de Japón, con más de 3.200 personas de la compañía”, comentó.

Teresita agregó:

“Lo mejor es que podés trabajar desde cualquier lugar. Yo tengo hijos en otro país y sigo trabajando igual. Donde vayas, llevás tu trabajo”.

Una comunidad que crece

Amaris destacó el fuerte protagonismo femenino dentro de la propuesta.

“Hay muchísimas mujeres que hoy son independientes, generan ingresos y tienen voz y voto en sus hogares. La independencia económica cambia realidades, fortalece la autoestima y genera hogares más equilibrados”.

Finalmente, dejó una invitación abierta:

“Buscamos personas con sueños, que quieran mejorar su salud o su economía. Es una oportunidad incluyente, para el que quiere crecer y está dispuesto a trabajar por ello. Cuando dependés de vos mismo, no te manipula nadie”.

Teresita cerró el encuentro reforzando la idea central:

“Esto se vive desde la experiencia. Cuando algo te transforma, lo compartís con convicción”.

Teresita Burgos

091 685 505

Distribuidora independiente

