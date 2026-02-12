Una península en el ojo de la tormenta

El conflicto por el cierre de la Playa de los Sauces en la peninsula del Parque del Lago en Salto revela fallas en la seguridad, riesgo de incendios y demoras en proyectos financiados por ANDE.

Lo que empezó como una queja por el cierre de una calle en la zona de la Playa de los Sauces, terminó por destapar una compleja red de inseguridad, riesgos ambientales y demoras administrativas que mantienen en vilo a la península del Parque del Lago y sus alrededores. La zona, históricamente aprovechada por los salteños para el esparcimiento, hoy se encuentra en el centro de una disputa entre el derecho al libre tránsito y la necesidad de proteger un ecosistema que las autoridades califican como «crítico».

La investigación de Diario El Pueblo permitió confirmar que el bloqueo del acceso vehicular en el extremo de la península no es un hecho aislado, sino que responde a una sumatoria de factores. Mientras los ciudadanos reclaman por la privatización de hecho de las calles, los actores involucrados —desde emprendedores hasta instituciones deportivas— alegan que la falta de control los ha obligado a tomar medidas drásticas para proteger sus bienes y el entorno natural.

El Yacht Club y la lucha contra el vandalismo

Federico Decker, presidente del Yacht Club Salto, se sumó a la preocupación por la inseguridad, aunque marcó distancias con el cerramiento total del camino. Explicó que han tenido que enfrentar la caza indiscriminada de carpinchos y el robo de leña en la península. Decker señaló que la reducción de velocidad y los controles en el ingreso al club buscan evitar que el área sea utilizada como circuito nocturno de carreras.

El dirigente institucional también puso el foco en la situación administrativa con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). El club opera actualmente con un comodato precario que se renueva cada seis meses, lo que impide el desarrollo de proyectos de gran envergadura, como la creación de una escuela de vela de mayor alcance o un puerto deportivo. A diferencia de las concesiones con fines de lucro, el Yacht Club es una entidad civil que busca fomentar la cultura náutica y la educación en el departamento.

El peligro latente de los incendios forestales

Uno de los puntos más alarmantes surgidos de las consultas con las autoridades es el riesgo extremo de incendio en todo el perilago. Aquiles Mainardi, coordinador del CECOED, confirmó que la zona es la más peligrosa de la región en esta materia. Recientemente, expertos extranjeros se mostraron impactados por la vulnerabilidad de la vegetación y la necesidad de controles más estrictos sobre las personas que encienden fuegos en el suelo.

Esta situación llevó a la Intendencia de Salto a decretar el cierre del Parque del Lago durante la noche. Desde ahora, el acceso al parque municipal estará habilitado únicamente de 08:00 a 22:00 horas. La medida busca frenar el vandalismo y evitar tragedias ambientales, dado que el predio no cuenta con iluminación. El CECOED ya ha tenido que intervenir para retirar personas que acampaban ilegalmente y apagar fuegos iniciados en zonas de alta densidad forestal. Aunque esta medida ayudará a controlar la situación en el predio administrado por la Intendencia de Salto, el riesgo persiste y es permanente en todas las otras zonas sin control de acceso.

¿Es realmente una playa la zona de los Sauces?

Un punto de fricción constante es la denominación de la Playa de los Sauces. Desde el Yacht Club se advierte que técnicamente no funciona como una playa habilitada. En Uruguay, para que una zona costera sea considerada playa apta para baños, debe contar con certificación de calidad de agua y, fundamentalmente, con servicio de guardavidas. La Playa de los Sauces carece de este servicio, lo que la convierte en un lugar riesgoso para el bañista desprevenido.

A nivel nacional, se estima que una gran parte de las zonas utilizadas para el baño en ríos y arroyos no cuentan con supervisión profesional. La normativa es clara al respecto: el Estado solo se hace responsable de la seguridad en aquellos puntos donde se instala la casilla de guardavidas y se iza la bandera correspondiente. Por fuera de esas zonas, como ocurre en la península mencionada, el ingreso al agua queda bajo la estricta responsabilidad de cada persona, aunque las autoridades desaconsejan su uso debido a la complejidad de las corrientes del lago.

El futuro de la península y el rol de CTM

La nueva delegación de Salto Grande ha mostrado una postura de mayor rigor en la fiscalización de los contratos y comodatos. El organismo binacional ya comunicó que las calles deben permanecer abiertas al tránsito vehicular, ya que el dominio público no puede ser cercenado por intereses privados. Si el proyecto del Eco Camping Charrúa no cumple con las condiciones de servicio y mantenimiento, el área podría regresar a la administración directa del Hotel Horacio Quiroga, bajo la obligación de mantenerla limpia y cuidada.

En las próximas semanas se espera que se concrete la firma de un nuevo comodato por 30 años para el Yacht Club, lo que podría destrabar inversiones postergadas. Mientras tanto, el desafío de las autoridades radica en encontrar un equilibrio: permitir que el salteño vuelva a disfrutar de su paisaje, pero garantizando que ese disfrute no termine en un incendio forestal o en actos delictivos que hoy parecen ser la moneda corriente en el extremo de nuestra península.

