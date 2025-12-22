UNA FECHA PARA RECORDAR HASTA 2045

El almanaque de 2045 es para marcar la fecha de pago de la última cuota.

La de ayer es una fecha importante (15 de diciembre de 2025), porque la Junta Departamental de Salto, con el voto de 22 ediles, aprobó el endeudamiento de la Intendencia Departamental por el equivalente a 60 millones de dólares en Unidades Indexadas, con cuotas anuales en un plazo de VEINTE AÑOS.

Cuando se firme el contrato de fideicomiso, con un interés del 8 % anual, la suma de cuotas más intereses (al 8 %) alcanzará la cifra de U$S105.000.000 (ciento cinco millones de dólares), a los valores actuales de la Unidad Indexada y el dólar*.

Si el contrato de fideicomiso se concreta después del 5 de marzo de 2026, ya estará descontada en forma automática la cuota de ese año, por un valor aproximado de U$S 7.500.000, y restarán pagar del fideicomiso “Coutinho-Lima” cinco cuotas (hasta el 5/03/2031), por un total de U$S 30.000.000*.

A partir de ese momento, la deuda total de la Intendencia de Salto será de aproximadamente U$S 135.000.000, CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES, a los valores actuales de la Unidad Indexada y el dólar*.

Pero eso no es todo. La cuota del nuevo fideicomiso será del orden de los U$S 5.000.000, que se sumarán hasta el año 2031 a las cuotas de U$S 7.500.000 que restan del fideicomiso “Coutinho-Lima”*.

En resumen:

Hasta 2031, la Intendencia deberá pagar anualmente una “bi cuota” de U$S 12.500.000, para luego continuar hasta 2045 con cuotas de cinco millones de dólares*.

A los efectos de dimensionar el alcance temporal del asunto, cada salteño debe sumar a su edad actual 20 años. Por ejemplo, si tiene 25 + 20 = 45 años.

Pero no hace falta esperar tanto. En 2035 será un buen momento para hacer balance de lo que se hizo y cuánto duró.

* Todas las cifras son estimadas, ya que nadie puede saber qué pasará dentro de cinco, diez, quince o veinte años con el dólar y la UI, advertencia importante para quienes gustan de “buscarle el pelo al huevo”.

