Una cuarta edición que no pasó de largo.

«El orgullo de ser parte»….¡Nacional!

Viernes pasado a la noche. La secuencia marcada en el calendario para que Nacional Fútbol Club impulsará la cuarta edición de lo que denominan «El orgullo de ser parte». Se trata del reconocimiento a quienes le han proporcionado brillantez a la trayectoria de los tricolores, a partir de lo que han representado desde el rol que fuese: desde lo directriz, desde lo futbolístico….pero en definitiva, desde la acción y el compromiso. Pero además, la tarde-noche del viernes, juntó a deportistas de Nacional, en la categoría que fuese, como para generar «la presentación en sociedad». La tribuna tapizada de quienes son parte de la nueva historia. Esta foto, no deja de ser un testimonio en sí mismo.

Del básquetbol. Del fútbol. Niños y niñas. En la disciplina que fuese y en la categoría que fue, Nacional no hizo menos que exponer su potencial deportivo, creando y jugando. La cuarta edición del «Orgullo de ser parte», a la medida de lo buscado. La feliz idea que nació en el ámbito de la Comisión Directiva de Nacional Fútbol Club, que no deja de tener una base de quienes efectivamente han transformado «al gigante del Cerro» en su segunda casa.

La huella del «Pepe» Cano

El paso del tiempo, no es obstáculo para que el Ing. José María Cano, se prolongue en la misión de ser uno más en Nacional Fútbol. El «Pepe» no necesita integrar la Comisión Directiva, para ser parte de la causa, cuando hay que serlo o simplemente cuando la circunstancia lo requiere. Por eso, en la cuarta edición desarrollada el pasado viernes, el reconocimiento fue puntual. Su calidad de referente no está en tela de duda. Aparecen de izquierda a derecha, Francisco «Aco» Cano, Luis Armando «John» Gracés, Ing. José Cano, Omar «Gogo» Feris, Matías Montanari y Sebastián Piastri. Pasión por Nacional, no es lo que les falta.

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Ferro Carril de hoy: Santiago Falcón se integró; Ruben Carlis para sumarse

(Foto: página oficial de Ferro Carril Fútbol Club)

Ferro Carril es parte de la pretemporada, configurando la prolongación de Paulo Emilio Silva en la Dirección Técnica, mientras Luis Alberto «Pato» Avellanal y Nicolás «Mono» Ferreira a la hora señalada: directa participación en el mando también. Salidas e ingresos en el caso de la franja en relación a la temporada en que alcanzó la consagración, tras la final ante Nacional. Ya no más por ejemplo, Daniel Lescano y Elbio Blanco Grieves.

LLEGANDO A ESTA CASA

Como contrapartida, la suma de tres sanduceros: Santiago Falcón, Elías Falcón y Ruben Carlis. En el caso de Carlis, hoy lunes para sumarse al plantel de la franja. Tanto Santiago Falcón como Ruben Carlis, integrando la última selección en el Torneo del Interior. Es concreto que Ferro Carril se fue reforzando en todas las líneas, incluyendo por ejemplo a Mauro de Mora, que llega desde Ceibal.

¿RUMBO A LA 50?

La permanencia en materia ofensiva de Dalton Bueno y Natanael Tabárez, en tanto para el arco la continuidad de Leandro Fagúndez y Guzmán Aranda. Se queda Fabio Andrés Rondán y Franco Pintos de Gladiador, asoma para trascender. El retorno de Ferro Carril a la Divisional «A» del Torneo de Clubes que impulsa la Organización del Fútbol del Interior, mientras que a nivel local el objetivo de retener la corona: la que ganó en el 2025. La estadística a Ferro, le confiere para esta temporada una situación especial, en la medida que puede alcanzar su consagración número 50 en la historia. 45 veces Campeón Salteño y cuatro orejonas en OFI: dos en la «A» y dos en la «B». Ferrol Carril fue Campeón de la «A» en OFI en las ediciones de 2009 y 2011, luego de aquel lejano Salto Uruguay que produjo el reinado en la década de los 60.

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