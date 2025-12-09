Un todo de Ceibal: 9 a 1

Además de los partidos en la Divisional «A», a la Liga de Fútbol Sénior no le faltaron partidos enmarcados en la Divisional «B» y «C». En el primero de los casos, la goleada para tener en cuenta: la de Ceibal. Otra goleada: la de Treinta y Tres, mientras Reneros igualmente llegó a la lotería. Una manera de repasar los registros, tanto en la «B» como en la «C».

En el caso de la «C», los 8 goles de Ipiranga no fueron cosa menor.

⚽ EN LA «C»

⚽ 7 puntos de ventaja y 97 goles a favor

Con 21 partidos jugados, los 57 puntos alcanzados por Ceibal «B», situando un total de 97 goles. La ventaja de Ceibal es de 7 puntos en relación a Vaimaca. Es del caso repasar la clasificación del Acumulado en la Divisional «B».

⚽ El miércoles de las selecciones

Será mañana miércoles, cuando el lanzamiento de las selecciones salteñas se produzca, tanto a nivel de mayores como de juveniles. En una casa comercial del medio, la secuencia tiene sus polos de atracción, sobre todo porque, tanto en uno como en otro combinado, se revelará la nómina de jugadores convocados.

La semana pasada, confirmación de WILSON CARDOZO para la Sub 18, mientras RONY COSTA al frente de mayores por segundo año consecutivo. De los suspensos vigentes: saber si Junior Rodríguez será uno más en el núcleo que designará Rony Costa.

El lanzamiento será clave además para conocer aspectos que girarán en torno a las selecciones, mientras serán expuestos los sponsor que ampararán los ciclos que llegan. Para Salto, los dos primeros partidos serán en calidad de visitante, con Tacuarembó primero y Rivera después. Invitados especiales se sumarán a la velada de mañana miércoles.

⚽ De fecha en fecha

