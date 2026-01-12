¡Un super copado como este «Barza»!

En una nueva edición del clásico español, esta vez trasladado a Arabia Saudita, Barcelona venció a Real Madrid por 3 a 2 y es Supercampeón de España.

Doblete de Raphinha y Robert Lewandowski, los goles del ganador. Para los blancos marcaron Vinícius y Gonzalo García.

En líneas generales triunfó el que más propuso, el que impuso condiciones. En el final pudo ser para cualquiera; los blaugranas tuvieron chances de liquidarlo, pero también los merengues de empatarlo.

Barcelona debe aprender, cuando está en ventaja y domina, a no tomar riesgos innecesarios. Xabi Alonso planteó un partido para intentar contener al rival y lastimar con transiciones rápidas. Cuando estuvo en desventaja debió cambiar los papeles. Dio ventajas al no tener a Kylian Mbappé de arranque.

Fede Valverde, titular y capitán, salió a los 23′ del complemento. Ronald Araujo volvió a tener minutos en los catalanes y es buena noticia. Entró en el final para fortalecer la defensa.

Barcelona alcanzó las 10 victorias al hilo, también domina en La Liga y Hansi Flick no sabe lo que es perder una final. Para los culés es la Supercopa Nº 16 y son los más laureados. Real Madrid se quedó en 13.

🏅 «El rol del formador no es complacer; es educar»

El entrenador mejor preparado entiende que no puede agradar a todos y esa es una de las realidades más difíciles de aceptar en el fútbol formativo.

Por más planificación, compromiso y buenas intenciones que existan, es imposible que todos los niños jueguen el mismo tiempo o que todos estén conformes con las decisiones.

Cada partido, cada entrenamiento y cada convocatoria implica elegir, evaluar procesos y asumir responsabilidades que no siempre serán bien recibidas.

No todos los niños pueden jugar juntos ni al mismo tiempo y eso no significa favoritismo ni falta de valoración.

Algunos atraviesan mejores momentos, otros necesitan más aprendizaje, y el entrenador debe pensar siempre en el bien del grupo y en el proceso individual.

Es inevitable que unos jueguen más que otros, y parte de la formación también está en aprender a esperar, a esforzarse y a mejorar para ganarse oportunidades.

El rol del formador no es complacer, sino educar, formar y tomar decisiones justas, aunque a veces sean impopulares.

Prof. Jaime Reyes

Allá no lo quieren y Nacional lo pretende

La incertidumbre por la posible llegada de César Araújo, quien aún sigue sin definir su futuro, despertó preocupación en los dirigentes de Nacional, quienes ya trabajan en una serie de alternativas.

Entre ellos, Martín Barrios, de 26 años, actual futbolista de Racing de Avellaneda. Barrios, quien no ha tenido tanta regularidad en su club desde su llegada en 2024, ya que habitualmente ha sido alternativa en el equipo de Gustavo Costas, hoy es el principal apuntado por el tricolor para cubrir la vacante en zona media.

La eventual llegada de César Araújo a Nacional en este período de pases y la insistencia de la dirigencia tricolor en ir por el volante posicional, que viene de jugar en el Orlando City de la MLS, en parte es para cubrir la vacante ante una supuesta salida de Christian Oliva.

En memoria del amigo….

El uruguayo Mateo Antoni, flamante incorporación de Alianza Lima, tuvo un lindo y emotivo gesto en su debut del sábado a la noche en el Parque Viera frente a Independiente de Avellaneda, al elegir la camiseta número 3 de su equipo en honor a su amigo fallecido, Juan Izquierdo.

Recordemos que Antoni (señala Tenfield.com), además de haber compartido la zaga junto a Izquierdo en aquel recordado equipo de Liverpool que se consagró campeón uruguayo en 2023, ambos tenían una amistad muy profunda fuera de las canchas.

Justamente, Izquierdo usó la casaca con el dorsal 3 en aquel plantel negriazul que hizo historia en el fútbol uruguayo. El nuevo zaguero del equipo peruano no olvida a su amigo, sino todo lo contrario: lo recuerda más que nunca. En esta oportunidad, lo evidenció una vez más en un acto personal, afectivo y emocional.

