Un soldado menos para la batalla

Golpe duro en la selección mayor: Paolo Tabares rompió ligamentos

-La noticia es fulera. Esquiva a la selección mayor que orienta Rony Costa y que el domingo a la noche enfrentará a Río Negro en el partido de ida por semifinales del Campeonato del Interior. Sucede que la radiografía determinó para PAOLO TABÁRES, rotura de ligamentos, por lo que la intervención quirúrgica será inevitable. En un principio se había especulado con un principio de esguince, pero la realidad es otra. Una realidad no pretendida. De lo que no hay dudas: sensible baja por todo lo que implica Paolo en zona de volantes. El tiempo al margen de la canchas, para luego ir calibrando en qué momento podrá volver. No solo la selección acusará su ausencia, después de todo, Arsenal también. Hay que tener en cuenta que los verdes de la calle Agraciada asumirán este año la doble competencia: primero el Campeonato del Interior en la Divisional «A» y luego el Salteño. Si de la selección se trata, hoy y mañana las últimas sesiones formales del combinado, restando saber si Rony Costa dispone sesión sin exigencia (o no), el sábado al mediodía. Si de lesiones se trata, hay que aguardar la evolución de Matías Batista. Variantes que serán concretas para enfrentar a Río Negra, y una de ellas determinada por el ingreso de Agustín Custodio.

El Salto de Wilson Cardozo; de la simplicidad a la eficacia: «Somos la consecuencia de saber qué hacer»



La Selección de Salto Sub 18 ya respira clima de semifinales. El Campeonato del Interior entra en su etapa de definiciones y el equipo «naranjita» se prepara para recibir a Young en el partido de ida. En la antesala de este duelo crucial, el Director Técnico Wilson Cardozo analizó el presente de sus dirigidos con una mezcla de pragmatismo y convicción, dejando en claro que el éxito actual no es producto del azar. La historia reciente es más que válida: de 10 partidos jugados, solo una derrota.De última el 1 a 0 ante Cerro Largo. Los gurises siempre tienen algún argumento a mano.



LA IDENTIDAD: SABER QUÉ HACER

Para Wilson Cardozo, el lugar que hoy ocupa Salto entre los cuatro mejores del interior es la cristalización de un tiempo de aprendizaje. «Somos la consecuencia de saber qué hacer», afirma con seguridad el estratega.

La evolución del equipo ha pasado por una búsqueda de la practicidad sobre el campo de juego. La clave ha sido despojarse de complejidades innecesarias. Con EL PUEBLO, apuntar, el propio DT da en la tecla de la síntesis: «Hemos aprendido a ser más simples en la transición para ganar en eficacia».

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LA ESTRATEGIA DEL PRIMER CHICO

Jugar en casa el primer partido de la serie impone una hoja de ruta clara para el cuerpo técnico. El DT no se desvela por goleadas estrepitosas, sino por la obtención del resultado positivo que traslade la presión al rival en el partido de vuelta.

El Objetivo: «Lo esencial es ganar por la diferencia que sea, pero ganar».

«Lo esencial es ganar por la diferencia que sea, pero ganar». La Lógica: Si Salto logra la victoria en el Dickinson, la responsabilidad en el desquite pasará enteramente a manos de Young. «Pasan a estar obligados», sentenciará el DT.



ESE RIVAL QUE VENDRÁ

Sobre Young, el próximo escollo, el cuerpo técnico ya ha comenzado a desandar el camino del análisis. Los antecedentes del rival imponen respeto, especialmente tras haber superado a Paysandú ganando ambos partidos de la serie anterior.

Sin embargo, Cardozo mantiene los pies sobre la tierra y evita que la ansiedad desborde al grupo: «Es un examen que importa, pero no deja de ser un examen más».

LAS DEFINICIONES EN PUERTA

Con el equipo prácticamente perfilado en su mente, el entrenador se tomará hasta el viernes para terminar de pulir los detalles y confirmar los once titulares que saltarán a la cancha.

La relevancia del encuentro es total, y Cardozo no rehúye a la importancia del momento:

«En este partido que viene nos jugamos parte del futuro. A eso lo tengo claro». Salto se prepara para dar el primer paso hacia la final, con la premisa de que la inteligencia y la simpleza son sus mejores aliadas. Que Wilson sea aliado de ese objetivo, ¿existe algo mejor? Definitivamente no.

Es asomarse a una ventana de sensatez

Hay momentos en el fútbol juvenil donde la táctica deja de ser un pizarrón frío para convertirse en un estado de ánimo. Salto está en semifinales, y no llegó por un azar del destino ni por el peso de las individualidades aisladas. Llegó porque ha hecho un culto de algo que en estos tiempos de vértigo parece olvidado: la inteligencia de la sencillez.

Escuchar a Wilson Cardozo es asomarse a una ventana de sensatez. «Somos la consecuencia de

saber qué hacer», al decir de «Tortuga» y en esa frase se resume la madurez de un plantel que no se marea con los flashes de la instancia. El fútbol de Salto, históricamente aguerrido y técnico, ha encontrado en esta Sub 18 una versión depurada. Ya no se trata de correr por correr, sino de transitar el campo con un propósito.

La «simplicidad en la transición» que pregona el técnico es, quizás, la mayor victoria de este ciclo. En un fútbol donde a veces se sobrecarga al jugador con conceptos complejos, Salto ha decidido ser eficaz. Saber cuándo acelerar y cuándo pausar. Esa economía de movimientos es la que permite que, ante Young, la selección llegue con el temple necesario para afrontar una semifinal que tiene sabor a final anticipada. El Dickinson será testigo de un planteo que no busca el aplauso fácil, sino el resultado estratégico.

Ganar «por la diferencia que sea» no es falta de ambición; es, por el contrario, un respeto sagrado por la localía. Es entender que en el fútbol de ida y vuelta, el primer golpe es el que marca el pulso psicológico de la serie. Wilson lo sabe….y los gurises también.

La «B» sepone a jugar

La Divisional «B» pactó para el domingo íntegramente la tercera fecha de la primera rueda, que tiene a tres equipos para ejercer el mando. En el PARQUE TOMÁS GREEN, con Dublín Central vs El Tanque y Tigre vs Progreso. A la hora de la cancha de DEPORTIVO ARTIGAS, Crero vs Plaomar y Deportivo Artigas vs Saladero. Los dos partidos restantes en cancha de Gladiador: San Eugenio vs Hindú y Sud América vs Chaná. El preliminar desde las 15 horas y el de fondo a las 17 horas. Saladero, Tigre e Hindú con 6 puntos, Chaná, Progreso, San Eugenio, Sud América y Palomar 3, Deportivo Artigas y El Tanque 1, Cerro y Dublín Central 0, en la tabla general.

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