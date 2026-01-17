Un sanducero será compañero de un salteño en el Getafe de España

Olimpique Lyon de Francia es el equipo en que jugaba el sanducero Martín Satriano… hasta las últimas horas. Pero la información es una y concreta: se sumará al Getafe de la Primera División del Fútbol de España, donde juega el salteño Mauro Arambarri.

El apellido Satriano tiene relación directa con la historia del fútbol de Paysandú. Martín es hijo de Gerardo “Bocha” Satriano, con pasajes de Dirección Técnica en el fútbol “naranjero”: Peñarol y Ferro Carril, pero también en Con los Mismos Colores de Bella Unión.

Como jugador, Gerardo Satriano integró selecciones de Paysandú, campeonas del Litoral y del Interior, alistando asimismo en el fútbol rentado.

- espacio publicitario -

A Getafe se le sumó otro uruguayo: Sebastián Boselli.

Miguel Márquez es el nuevo Director Técnico de Nacional

Fue, de última, Director Técnico en categoría de juveniles de Salto Fútbol Club. Supo igualmente de otras experiencias en la conducción. Se reconoce que su historial es limitado por ahora, pero en Nacional se confía en las propiedades que parecen no faltarle a Miguel Márquez.

El entrenador llega a tiendas de los tricolores para convertirse en el nuevo mando del plantel superior, luego de la finalización del ciclo de Alejandro Torrens.

En un principio, el fin de semana que llegó iría a transformarse en caldo de cultivo para la resolución, pero claramente el adelanto se produjo y Márquez asumirá el mes próximo el ciclo preparatorio de Nacional, con la mira puesta en el primer torneo del año que afrontará: el de Clubes de OFI a nivel de la Divisional “B”.

Miguel Márquez fue futbolista además y, como DT, sus primeras apariciones en Uruguay de Bella Unión.

El sábado válido: de Peñarol y River Plate

A partir de las 22:15 horas de hoy sábado, en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, Peñarol y River Plate de Argentina se enfrentarán por la Serie Río de la Plata 2026.

Los aurinegros volverán a jugar el lunes ante Racing de Sayago, por el nuevo turno del primer torneo que impulsa AUF con los 16 equipos que alistan en la Divisional “A”. Pero lo de hoy, para tenerlo en cuenta.

🏆 SERIE RÍO DE LA PLATA 2026

SÁBADO 16 DE ENERO

PEÑAROL – RIVER PLATE (ARGENTINA)

Nacional y la vuelta de Rogel: ese es bueno….

Los nombres de Sebastián Coates y Julián Millán son número puesto en la zaga de Nacional. Ambos cumplieron una gran actuación en la temporada 2025 y todo indica que volverán a adueñarse de la posición de cara al 2026.

Pese a que el tricolor parecería estar más que respaldado en la zaga, solamente con ellos no bastaría. Además, la reciente salida de Matías De los Santos a Albion también ha sido excusa para avanzar por uno o dos zagueros más, cuanto antes.

Recordemos que De los Santos era el primer suplente que tenía Nacional ante la ausencia de Coates o Millán en la temporada 2025.

Pero, ¿qué nombre maneja Nacional por estas horas para alternar en la zaga? Agustín Rogel, un hombre formado en el club.

Rogel, de 28 años, viene de jugar en Hertha Berlín del fútbol alemán en la temporada 2025. Además de sus pasajes anteriores en equipos importantes como Inter de Porto Alegre y Estudiantes de La Plata, también jugó en el fútbol francés y en la liga rusa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6mk3