Un Salto a China

El viaje a China del Intendente de Salto Dr Carlos Albisu junto al Presidente Yamandú Orsi debe leerse en clave estratégica y de largo plazo. China es hoy uno de los principales socios comerciales del Uruguay y un actor central en materia de inversión, infraestructura y cooperación tecnológica. Estar presentes, como país y como territorio, es una señal política y económica relevante.

Para Salto, este tipo de misiones abre oportunidades concretas. El departamento tiene fortalezas claras para mostrar: producción citrícola y agroindustrial, potencial logístico, turismo termal, energías renovables y una ubicación estratégica en el litoral norte. China busca seguridad alimentaria, mercados estables y proyectos de inversión con respaldo institucional, y ahí Salto puede jugar un rol destacado.

La presencia del Intendente permite poner al departamento en la agenda internacional, generar contactos directos, explorar acuerdos de cooperación y atraer interés en proyectos productivos y de infraestructura. No se trata de resultados inmediatos, sino de sembrar vínculos que luego se traducen en empleo, inversión y desarrollo local.

En un mundo cada vez más competitivo, Salto no puede quedar al margen. Acompañar la política exterior del país y articularla con intereses departamentales es una señal de madurez política y visión de futuro. Si se trabaja con seriedad y seguimiento, este viaje puede transformarse en oportunidades reales para el crecimiento del departamento que tanto queremos levantar y que podamos despegar en oportunidades.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0gw3