Columnas De Opinión
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Abogado y docente uruguayo especializado en derecho informático, nacido en Fray Bentos en 1978. Egresado de la Universidad de la República, es expresidente de la Asociación de Abogados de Salto, autor de publicaciones nacionales e internacionales sobre derecho informático, y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. También está involucrado en actividades sociales y voluntariado, habiendo sido miembro directivo de los Clubes de Leones de Salto, y es un activo defensor de derechos a través de su práctica legal.

Un Salto a China

22
Tiempo de lectura: 1 min.

El viaje a China del Intendente de Salto Dr Carlos Albisu junto al Presidente Yamandú Orsi debe leerse en clave estratégica y de largo plazo. China es hoy uno de los principales socios comerciales del Uruguay y un actor central en materia de inversión, infraestructura y cooperación tecnológica. Estar presentes, como país y como territorio, es una señal política y económica relevante.

Para Salto, este tipo de misiones abre oportunidades concretas. El departamento tiene fortalezas claras para mostrar: producción citrícola y agroindustrial, potencial logístico, turismo termal, energías renovables y una ubicación estratégica en el litoral norte. China busca seguridad alimentaria, mercados estables y proyectos de inversión con respaldo institucional, y ahí Salto puede jugar un rol destacado.

La presencia del Intendente permite poner al departamento en la agenda internacional, generar contactos directos, explorar acuerdos de cooperación y atraer interés en proyectos productivos y de infraestructura. No se trata de resultados inmediatos, sino de sembrar vínculos que luego se traducen en empleo, inversión y desarrollo local.

En un mundo cada vez más competitivo, Salto no puede quedar al margen. Acompañar la política exterior del país y articularla con intereses departamentales es una señal de madurez política y visión de futuro. Si se trabaja con seriedad y seguimiento, este viaje puede transformarse en oportunidades reales para el crecimiento del departamento que tanto queremos levantar y que podamos despegar en oportunidades.

