UN PASO IMPORTANTE PARA EL LITORAL: cuándo la gestión y la unidad dan resultados 

En las últimas semanas, junto a una delegación de ediles de Salto, Paysandú y Río Negro, tuvimos la responsabilidad de trasladar al Presidente del BROU una preocupación que viene golpeando con fuerza al comercio del Litoral: la creciente diferencia cambiaria con Argentina y el impacto directo que esa situación genera sobre nuestra economía local. Una realidad que no admite discursos vacíos ni diagnósticos eternos. Requiere acción. Requiere decisiones.

Fuimos a plantear un problema, pero también a pedir soluciones concretas. Lo hicimos en representación de comerciantes que vienen sosteniendo sus negocios con enorme esfuerzo; de trabajadores que dependen de que esas puertas sigan abiertas; de un entramado productivo que es el corazón del Uruguay real.

Por eso, la noticia conocida ayer es significativa: el BROU relanzó una campaña de descuentos especialmente dirigida a las MIPYMES del Litoral y a los consumidores de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. No es un anuncio más. Es una respuesta directa a las inquietudes que llevamos las juntas departamentales, la CEDU, las asociaciones de comerciantes y tantos actores que vienen advirtiendo sobre la urgencia del tema.

A partir del 1° de diciembre, los usuarios de la tarjeta BROU Recompensa podrán acceder a descuentos del 15% en distintos rubros —alimentos, farmacias, vestimenta, ópticas— y los comercios que cobran por BROU a Mano tendrán reintegro total de aranceles. Una medida concreta, focalizada, pensada para aliviar a las familias y fortalecer a las pequeñas empresas que sostienen nuestra economía.

¿Es la solución definitiva al problema de la brecha cambiaria? No. Pero es un paso firme en la dirección correcta. Y lo más importante: demuestra que cuando el Litoral actúa unido, cuando los reclamos son serios y están acompañados de argumentos, las instituciones del Estado escuchan y responden.

Como edil de Salto, me genera satisfacción ver que la gestión que realizamos tiene impacto real. Que lo que se plantea con responsabilidad, se transforma en políticas públicas. Que no hablamos en nombre propio, sino en nombre de la gente que representamos.

Esto no es un logro personal, ni mucho menos. Es el resultado de un trabajo coordinado entre ediles de diferentes departamentos, instituciones locales y actores del comercio que llevan meses empujando en la misma dirección. Es, también, un mensaje hacia adelante: la defensa del Litoral se hace con seriedad, con presencia y con propuestas.

Seguiremos insistiendo para que se adopten más medidas que profundicen el apoyo a nuestra región. Pero hoy, vale reconocerlo: este anuncio del BROU es una buena noticia para nuestro comercio y para nuestra gente.

Cuando ganan las familias, cuando ganan las MIPYMES, gana el Litoral entero.

