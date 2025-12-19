Un nuevo comienzo para 16 familias de Bernabé Rivera

Este lunes 15 de diciembre se realizó en la localidad de Bernabé Rivera, departamento de Artigas, el acto de entrega de 16 soluciones habitacionales, en el marco de las intervenciones que MEVIR lleva adelante para fortalecer el derecho a la vivienda y el desarrollo de las pequeñas localidades rurales.

La intervención incluyó la inauguración de 9 viviendas nuevas en terreno de MEVIR, la readjudicación de 5 viviendas recuperadas y 2 soluciones en Planta Urbana, una vivienda nueva y una refacción, totalizando así 16 familias que acceden a una vivienda adecuada en la localidad.

El evento contó con la presencia del presidente de MEVIR, Andrés Lima y el director Federico de la Peña.

En su intervención Lima destacó la ayuda mutua como uno de los rasgos distintivos de la institución y subrayó la importancia del trabajo articulado con otros organismos en el territorio como motor del desarrollo local. En su intervención, repasó las distintas acciones llevadas adelante por MEVIR en la localidad, poniendo especial énfasis en la recuperación de viviendas para su readjudicación, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades a las familias, así como en el avance de las escrituraciones masivas que se vienen concretando en todo el país.

Además, señaló que el norte del país es una de las regiones priorizadas por MEVIR en este quinquenio, en línea con una mirada territorial que busca fortalecer la presencia del Estado en el interior profundo. “En el caso nuestro, no solo de quien habla sino también de Federico (de la Peña) y también de otros integrantes de la dirección de MEVIR, somos hombres del interior. Seguimos viviendo en el interior, nuestro trabajo está en la capital pero seguimos viviendo en el interior del país. Y por eso sentimos lo fundamental que es generar políticas en integración con otros organismos del Estado en el norte”.

Por su parte, Federico de la Peña, recordó a un grupo de vecinos que señalaba que las viviendas no se entregan, se conquistan. Y destacó que «las viviendas se conquistan con el esfuerzo, pero también con el esfuerzo del Estado porque la política del Estado se construye con el esfuerzo de toda la comunidad a través de sus aportes. Se construye con el esfuerzo de cada uno de los equipos técnicos, y a partir del esfuerzo de cada una de las familias. Es decir, hay un esfuerzo de la comunidad entera».

Sobre la localidad y la intervención de MEVIR

Bernabé Rivera se ubica al norte del departamento de Artigas y cuenta con 389 habitantes, según el Censo 2023. MEVIR mantiene una presencia histórica en la localidad, donde ya se habían entregado 98 viviendas nucleadas en planes anteriores, además de otras intervenciones comunitarias.

Las viviendas inauguradas cuentan con uno, dos y tres dormitorios, construidas con sistema tradicional, aislación térmica y equipamiento básico, incluyendo estufas de alto rendimiento y termotanques de alta eficiencia energética.

La intervención incluyó además obras de infraestructura básica, como la ampliación de redes de agua potable y saneamiento, mejoras en la viabilidad y drenaje pluvial, así como acciones complementarias de carácter ambiental y social. En los días previos a la inauguración se desarrolló un taller de arbolado, con el apoyo del Municipio de Bella Unión, y capacitaciones en eficiencia energética, en el marco de convenios interinstitucionales vigentes.

Con esta entrega, MEVIR continúa avanzando en el Plan Integral de intervención en Bernabé Rivera, que prevé nuevas acciones en la planta urbana de la localidad, consolidando una estrategia de trabajo territorial que combina vivienda, infraestructura y fortalecimiento comunitario.

«Este camino fue de trabajo, aprendizaje y muchas emociones. Nos sentimos orgullosos de lo que logramos juntos y felices de llegar a este momento tan soñado y esperado por todos» destacó Silvana Garcia, participante de MEVIRquien hizo uso de la palabra en representación del grupo.

