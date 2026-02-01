Un mensaje claro hacia una efectiva descentralización

Un convenio entre la UDE y el Congreso Nacional de Ediles permitirá acceder a becas en todo el país, con foco en facilitar oportunidades educativas al interior.

Vicepresidente

Junta Departamental de Salto

El pasado martes 27 de enero fui invitado por la Junta Departamental de Maldonado en carácter de Presidente del corporativo salteño a una instancia junto al Congreso Nacional de Ediles donde se plasmó con las respectivas firmas un Convenio entre la UDE (Universidad de la Empresa) y el Congreso Nacional de Ediles para implementar y posibilitar en todo el territorio nacional una oportunidad más para nuestra gente en materia educativa.

Dicho convenio consta básicamente de la posibilidad de acceder a 1.950 becas hasta por el 75% de cobertura en las diferentes carreras y diplomados dirigidas a personas con bachillerato completo egresados de ambos subsistemas y liceos habilitados.

En dicho encuentro, junto con otros Presidentes de departamentos fronterizos celebramos este convenio haciendo saber que la realidad logística de quienes vivimos en el interior y muy alejados de la zona metropolitana dificulta (por más atractivo que sea el descuento en la formación) el movimiento de los potenciales interesados dado que hay que contemplar alimentación, traslado, residencia, etc, etc, etc, donde muchas veces los recursos individuales son mermados y no forman parte de la bonificación de dichas becas.

En ese sentido pusimos sobre la mesa la posibilidad de contemplar la hibridación en algunas opciones, la semi presencialidad, no obviando que hay carreras donde sí o sí hay instancias presenciales que no pueden sustituirse con la virtualidad.

De todas formas, de poder considerarse las mayores flexibilidades para el interior alejado es un gran avance.

El proceso de selección definitiva de los aspirantes estará a cargo de una comisión integrada por el Presidente de la Universidad de la Empresa y representantes que conforman el Congreso Nacional de Ediles de todos los partidos políticos a nivel país.

Cada Junta Departamental estará en los próximos días anunciando la forma de postulación que seguramente y en principio se haga a través de un formulario Google tratando de ampliar toda la información y dudas que hayan al respecto para que todos los que así lo entiendan puedan postularse por una oportunidad de formación que de otra forma sería dificultoso.

Como bien elegí al inicio de esta redacción, un paso más para la descentralización tan promocionada en campañas electorales por todos los partidos políticos pero que en la acción cuesta y cuesta mucho. Creo firmemente que este tipo de oportunidades es un mensaje claro hacia un Uruguay más descentralizado, equitativo y considerando las muchas dificultades que sorteamos quienes vivimos del Santa Lucía hacia el norte.

