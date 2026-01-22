Un incendio que acelera el traslado a la Central Hortícola

Un escenario desolador se observó en la tarde del miércoles en la zona este de la ciudad. A las 19:40 horas, el servicio de emergencias recibió la alerta por un incendio de magnitud en un depósito de frutas y verduras. El inmueble está ubicado en calle Diego Lamas, entre Blandengues y Dr. Arregui. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las pérdidas materiales fueron totales incluyendo cámaras de frío. Las llamas devoraron la estructura de madera y chapa en pocos minutos.

Un golpe duro para el sector

El siniestro afectó a varios operadores que comercializan productos frescos en el corazón de Salto. Según se pudo saber, el fuego destruyó mercadería, cajones y herramientas de trabajo esenciales. La estructura quedó reducida a escombros carbonizados, como muestran las imágenes. Esta situación dejó a los trabajadores sin un lugar físico para continuar su operativa diaria. Muchos de ellos ya tenían planes de mudarse en los próximos meses.

Aceleración de los plazos previstos

El contador Martín de Abreu, integrante del directorio de la Central Hortícola del Norte (CHN) en representación del Gobierno de Salto, analizó las consecuencias de este hecho. El profesional aseguró que este siniestro acelera el proceso de apertura de la nueva Central. Los operadores afectados no pueden esperar a marzo o abril para retomar sus tareas. De Abreu confirmó que varios operadores lo contactaron de forma urgente tras el incendio. El objetivo es mudarse de inmediato para no perder la cadena de comercialización.

- espacio publicitario -

Así quedó el galpón afectado. Foto: Martín de Abreu

Condiciones para la mudanza urgente

La Central Hortícola del Norte todavía no está en su punto óptimo de funcionamiento. Sin embargo, De Abreu afirmó que los operadores cuentan ahora con un espacio de trabajo que perdieron ayer. Aunque faltan detalles técnicos, la emergencia obliga a acelerar los arreglos en el nuevo predio. Actualmente existen 53 puestos que ya fueron asignados y elegidos por los propios interesados. Incluso se reservó un lugar para un afectado que aún no había realizado el trámite.

Trámites pendientes en la capital

La apertura oficial depende de una firma en Montevideo para obtener la personería jurídica. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debe validar la nueva estructura de mando de la CHN. Se espera que el ministro y el presidente de la República sellen el documento pronto. Una vez resuelto esto, se podrá avanzar con los contratos individuales de energía eléctrica. No obstante, la gravedad de la situación actual forzó a buscar soluciones alternativas y rápidas.

El apoyo del Gobierno Departamental

Durante la tarde de este jueves, las gestiones avanzaron de forma significativa para ayudar a los damnificados. De Abreu informó que la Intendencia de Salto decidió agilizar todos los trámites internos. Se dispuso de forma inmediata el corte de pasto y la instalación provisoria de luz. Además, se supo que la comuna evalúa cubrir los gastos operativos hasta la inauguración oficial del complejo y reparar la bomba de agua que presentaba desperfectos. Esta medida busca aliviar la carga económica de quienes lo perdieron todo en el incendio.

Sin costos para los afectados

Para facilitar el reinicio de las actividades, se tomaron decisiones económicas de peso. Las autoridades están manejando la posibilidad de no cobrar gastos comunes hasta la apertura formal. La inversión necesaria para los operadores será mínima en esta etapa inicial. Según el contador, con un puesto básico es suficiente para volver a vender y recuperarse. La instalación de cámaras de frío podrá realizarse de forma paulatina según la capacidad de cada comerciante.

Un nuevo comienzo entre cenizas

Lo que comenzó como una tragedia en calle Diego Lamas podría terminar consolidando el proyecto de la CHN. La desesperación de los trabajadores se transformó en un impulso para ocupar las instalaciones de la nueva Central. El predio de la zona este quedó inutilizable y una reconstrucción allí sería inviable. Por este motivo, el traslado masivo de los puesteros se daría en cuestión de días. La comunidad hortícola espera que este cambio forzado sea el inicio de una etapa más segura.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qtro