Siniestro en Costanera Sur: un hombre mayor cayó de su birrodado y fue trasladado
Un hombre mayor sufrió una caída este martes en la intersección de Costanera Sur y la avenida Catalina Harriague de Castaños, luego de perder el control del birrodado en el que circulaba. Según los primeros testimonios recabados en el lugar, el conductor aparentemente se cayó solo mientras transitaba por la zona.
Tras el aviso de los presentes, unidades de emergencia acudieron rápidamente al sitio y el hombre fue trasladado para recibir atención médica. Su estado de salud no había sido informado al cierre de esta nota.
La Policía Técnica trabaja en la escena para determinar las circunstancias del siniestro y establecer con precisión qué provocó la pérdida de dominio del vehículo.
