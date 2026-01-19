¡Un estallido de alegría! El mini desfile de ACSES hizo vibrar al pueblo en una noche inolvidable

Con una organización impecable de ACSES, las agrupaciones entregaron un despliegue de talento, ritmo y color que dejó a todos sin aliento.

El verdadero protagonista fue el entusiasmo desbordante de la gente. Desde temprano, el público se volcó a las calles con banderas, cánticos y una energía arrolladora, acompañando cada paso de los pasistas y cada golpe de las baterías. Fue una comunión perfecta entre los artistas y su pueblo, donde el baile y la pasión no dieron tregua en toda la noche.

Para que sientas esa misma emoción desde tu pantalla, Romina Buzzo y Ruben Da Rosa te traen una cobertura exclusiva para El Pueblo Digital. Con acceso total al corazón del show, nuestros cronistas capturaron la euforia de la multitud y la excelencia artística de las escuelas que, de la mano de ACSES, elevaron la vara para lo que viene.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/utj0