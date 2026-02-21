Un desafío que une a Salto y Concordia a puro nado

El 14 de marzo se corre el 5K Aguas Abiertas Salto–Concordia, un cruce internacional de 5.000 metros por el río Uruguay con cupos limitados.

El próximo sábado 14 de marzo se vivirá una nueva edición del tradicional cruce internacional 5K Aguas Abiertas Salto – Concordia, una competencia que vuelve a tender un puente deportivo sobre el río Uruguay y que promete convocar a nadadores de ambas orillas.

La prueba, de 5.000 metros de modalidad punto a punto, largará a las 16:00 horas desde el Club Remeros Salto, en la República Oriental del Uruguay, y tendrá como meta la Playa Los Sauces, en la ciudad de Concordia. La charla técnica está prevista para las 15:30.

El cruce, que se desarrolla sobre el río Uruguay, representa mucho más que una competencia deportiva: es un símbolo de integración entre Salto y Concordia, consolidando un evento que une a dos países a través del deporte y el espíritu de superación.

Categorías

La organización estableció categorías para ambos sexos en Nadadores Libres: Juvenil (16 a 20 años) y Master “A” (21 a 25), “B” (26 a 30), “C” (31 a 35), “D” (36 a 40), “E” (41 a 45), “F” (46 a 50), “G” (51 a 55), “H” (56 a 60), “I” (61 a 65), “J” (66 a 70) y “K” (70 años y más).

También habrá categoría única para Guardavidas, quienes deberán presentar carnet habilitante. Para determinar la división se tomará la edad del participante al 31 de diciembre de 2026.

Inscripciones y servicios

El valor de inscripción es de $70.000 argentinos o $1.850 uruguayos. El derecho de participación incluye seguro, traslados hasta la largada, regreso de competidores uruguayos al Club Remeros Salto, hidratación, frutas, refrigerio, medalla finisher, premiación, servicio de bolsero y un amplio operativo de seguridad con lanchas, botes guía, asistencia médica, guardavidas y ambulancias. La organización aclaró que no se entregarán remeras.

Las inscripciones se reciben hasta el lunes 9 de marzo a las 20:00 horas, sin excepciones o hasta completar el cupo, a través del sitio web oficial del evento.

Con cupos limitados y gran expectativa en ambas márgenes del río, el 5K Aguas Abiertas Salto – Concordia se perfila una vez más como una cita imperdible para los amantes de la natación en aguas abiertas y para quienes buscan desafiar sus propios límites en un escenario natural único.

