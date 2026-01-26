Un debate contrarreloj en la Junta de Salto

La actividad en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, integrada con la de Legislación y Reglamento de la Junta de Salto, comenzó formalmente el pasado viernes 23 de enero con el análisis y estudio del Presupuesto Quinquenal presentado por el Ejecutivo Departamental. El cuerpo deliberativo acordó una metodología de trabajo intensa, fijando reuniones para los lunes, miércoles y viernes. Este cronograma responde a la necesidad de avanzar con celeridad, dado que los plazos legales para la aprobación del documento son estrictos.

El edil Juan Pablo Rocca, integrante de la Comisión de Hacienda, contó que la intención es recibir invitados durante las sesiones de los miércoles y viernes. Para este miércoles 28, se espera la presentación oficial por parte del Ejecutivo. Por su parte, el viernes 30 será el turno de recibir a Gestión Administrativa y al sindicato ADEOMS. El legislador explicó que deben dejar un margen de tiempo prudencial para remitir la primera aprobación al Tribunal de Cuentas.

Dudas sobre el déficit y el endeudamiento

Uno de los puntos que despertó mayor preocupación en el representante frenteamplista es el carácter deficitario del documento presentado. Rocca señaló que existe una diferencia marcada entre los supuestos actuales y lo planteado anteriormente ante el organismo de contralor. Esto ocurrió cuando se discutió en el seno de la Junta el endeudamiento de la comuna a veinte años.

El legislador interpretó que hay una incertidumbre manifiesta sobre cómo se aplicará dicho endeudamiento en la realidad cotidiana. La gestión actual promociona este proyecto como el “presupuesto más grande de la historia”. Ante esto, el edil considera que la administración colocó la vara demasiado alta y que solo el tiempo determinará si logran cumplir las expectativas generadas.

Preocupación por el aumento de cargos de confianza

En el análisis primario del articulado, observa un incremento en la cantidad de cargos de confianza política. A esto se le suma un aumento en las partidas especiales destinadas a compensaciones salariales. Rocca destacó la creación de un nuevo beneficio denominado “Compromiso y Desempeño en la Gestión”, cuya justificación será motivo de consulta ante la dirección de Hacienda.

Por otro lado, el capítulo de las relaciones laborales se redactó sin un preacuerdo con el sindicato de trabajadores. Al igual que los dirigentes gremiales, el edil anticipa que los trabajadores no recibirán un aumento salarial real, limitándose solo a los ajustes por inflación. Además, advirtió que no se prevén recursos para procesos de categorización ni para los ascensos esperados por la plantilla municipal.

La incógnita del rubro cero y las tercerizaciones

Una de las alarmas que encendió la oposición es la reducción significativa en el rubro destinado a los sueldos. El legislador se pregunta si esta baja se piensa subsanar mediante la contratación de monotributistas o empresas tercerizadas. Esta posible privatización de servicios será uno de los ejes centrales del debate en las próximas semanas de trabajo legislativo.

Rocca también lamenta que algunas áreas sociales pierdan peso dentro de la planificación departamental. Mencionó que el Presupuesto Participativo perderá la relevancia presupuestaria que tuvo en el período pasado. Para el edil, se perdió una oportunidad valiosa de potenciar este programa que permite a los vecinos decidir directamente sobre las obras en sus barrios.

Sectores invisibilizados y el reclamo por el medio ambiente

El análisis del legislador arrojó que áreas como Turismo, Cultura, Juventud y Deportes quedaron relegadas. El destino de los recursos para estos sectores no parece ser suficiente para cubrir las demandas actuales. Asimismo, se observa una falta de inversión clara en el cuidado del medio ambiente, especialmente en lo que respecta al Vertedero municipal.

Este último punto le resulta llamativo, ya que la mejora del vertedero había sido una promesa incluida en el “Plan de Endeudamiento”. La falta de concreción de estos fondos en el Presupuesto quinquenal genera dudas sobre el destino final de ese dinero. La oposición buscará respuestas concretas sobre estas ausencias durante las comparecencias de los directores.

Algunos puntos de acuerdo y señales positivas

Pese a las críticas, el edil Juan Pablo Rocca rescató aspectos que considera un avance para el departamento. Valoró la buena voluntad de la bancada oficialista (CORE) para organizar un cronograma de estudio serio. También destacó la aparición de áreas vinculadas a la innovación y tecnología, las cuales son estratégicas para el crecimiento de Salto.

Otro punto que resaltó fue la incorporación de la cartera de tierras, un tema que vienen trabajando con FUCVAM. El legislador entiende que esta es una buena iniciativa que debe mejorarse para garantizar un acceso equitativo a la vivienda. Finalmente, celebra el retorno del Fondo de Emergencia, un proyecto de la gestión anterior que vuelve a ser puesto sobre la mesa.

El impacto directo en el bolsillo del salteño

Rocca enfatizó que la responsabilidad de su bancada es plantear todas las inquietudes necesarias antes de la votación. Hizo especial hincapié en el capítulo tributario, el cual requiere un estudio con absoluta dedicación y cuidado. El legislador recordó que cualquier modificación en las tasas o impuestos municipales impacta directamente en el bolsillo del contribuyente.

