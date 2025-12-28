Un cierre de año y una mirada común hacia el futuro

Dr. Enzo Molina Franchini

Presidente

Junta Departamental de Salto

Se va un año intenso, atravesado por desafíos y aprendizajes, y se abre un nuevo tiempo cargado de expectativas. El cierre de 2025 nos invita, como comunidad, a hacer una pausa necesaria: mirar lo recorrido, valorar lo construido y proyectar, con responsabilidad, el camino que viene.

El 2026 será un año clave para Salto. Por eso, deseo expresar un augurio sincero para el gobierno departamental, conducido por el Dr. Carlos Albisu. Que le vaya bien no es un deseo partidario ni sectorial, sino profundamente colectivo. Cuando un gobierno gestiona con acierto, quienes se benefician son los salteños. El destino de la administración y el destino de la gente están estrechamente vinculados.

Este tiempo exige una forma de gobernar que trascienda banderas y etiquetas electorales. Salto necesita gestión, diálogo y soluciones concretas. Un gobierno que trabaje para todos, sin distinciones, sin preguntar a quién se votó, sino entendiendo que cada ciudadano merece la misma atención, la misma oportunidad y el mismo respeto.

Desde la Junta Departamental asumimos con claridad nuestro rol institucional. En ese marco, el Ejecutivo departamental debe saber que siempre contará con un aliado firme y responsable cada vez que las decisiones y orientaciones estén dirigidas al bienestar de los salteños. Acompañar lo que es bueno para Salto no es una concesión política: es una obligación democrática.

Al mismo tiempo, creemos que el bienestar del departamento se construye desde el correcto ejercicio de los roles. El oficialismo gobernando; la oposición controlando, proponiendo y aportando desde la crítica responsable. Cuando cada parte cumple su función con seriedad y respeto, se fortalece la institucionalidad y se consolida la confianza ciudadana.

El deseo para este 2026 es claro: que nos encuentre trabajando juntos, codo a codo, cada uno desde su lugar, con la convicción de que el desarrollo de Salto no admite divisiones estériles ni enfrentamientos innecesarios. Que el nuevo año nos encuentre comprometidos con levantar al departamento, fortalecer sus instituciones y honrar la responsabilidad que la ciudadanía nos confió.

