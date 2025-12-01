Un africano para resolver y la copa del sentimiento en la casa del nuevo rey. El Uruguay «nacionalizado»

Este enfoque de Tenfield.com, es la síntesis de ese final. «Comenzó el alargue y el Gran Parque Central explotó tras el gol de Sebastián Coates, de cabeza, en el primer minuto. Pero los festejos eufóricos se vieron abruptamente interrumpidos por la invalidación del tanto, por un fino fuera de juego que detectó el VAR. Pero, de todas formas, a partir de esa incidencia el partido se quebró. Peñarol reaccionó de inmediato con un remate de Leandro Umpiérrez que dio en el poste, pero luego, el equipo de Aguirre, cansado y diezmado, comenzó a perder pisada en el terreno. A eso, además, se le sumó el ingreso de una nueva oleada de jugadores tricolores frescos, entre ellos, Christian Ebere. El nigeriano desplegó toda su potencia física y a falta de tan solo cinco minutos para que todo se definiera por penales, Ebere se sacó de encima a Emanuel Gularte, remató al primer palo y, con ayuda del poste, volvió a hacer estallar el Gran Parque Central, esta vez de forma legítima».

*******

- Advertisement -

Fue la tarde del Nacional Campeón Uruguayo, después de dos años de dominio de Peñarol. El golazo del nigeriano Christian Eberé, quebrando la resistencia de Cortés, tributo al Nacional consagrado, en un partido normalmente chato desde lo técnico y recién sobre el final, asomando el contenido emotivo. La tarde en que el Uruguay se «nacionalizó» y la Copa «Juan Izquierdo» se sumó a a la vitrina del bolso. Mejor homenaje imposible al futbolista malogrado el 27 de agosto del año pasado. Lo cierto es que Nacional reactualizó su condición de «grande» y también supo ganar. Como su historia manda y el sentimiento por Juan Manuel Izquierdo, seguro también.

Para la historia

Campo de juego: Gran Parque Central. Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Carlos Barreiro y Agustín Berisso. Partido de ida: Peñarol 2:2 Nacional.

NACIONAL: Luis Mejía, Emiliano Ancheta (101′ Juan Pablo Patiño), Sebastián Coates, Julián Millán (117′ Matías De Los Santos), Diego Romero (71′ Nicolás Rodríguez), Lucas Rodríguez (101′ Nicolás Lodeiro), Christian Oliva, Luciano Boggio (71′ Juan Cruz De Los Santos), Gonzalo Carneiro (101′ Christian Ebere), Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera. PEÑAROL: Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera (115′ Héctor Villalba), Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa (115′ Lucas Hernández), Eric Remedi (57′ Leandro Umpiérrez), Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera (105′ Stiven Muhlethaler) y Matías Arezo (90′ Jaime Báez). Director técnico: Diego Aguirre. GOL: 113′ Christian Ebere (N).

Ledesma perdióla prueba física

Las pruebas físicas y teóricas que se realizaron en el fin de semana que pasó, impulsado por el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. De los aspectos salientes es que el sanducero ROBERT LEDESMA alcanzó puntaje válido en lo teórico, pero a nivel físico no pudo contemplar la exigencia básica. Teniendo en cuenta lo apuntado, no será tenido en cuenta para partidos de selección, en el torneo de OFI que se inicia en la primera quincena de enero, tanto en Sub 18 como en categoría de mayores.

Este Ferro Carril de los 113 años: Aquella razón de haber nacido…

Nació el 1º de diciembre de 1912. Por lo tanto, Ferro Carril Fútbol Club llega a los 113 años de vida. El más ganador de la historia del fútbol salteño, con 44 títulos, mientras suma cuatro copas a nivel fútbol del Interior: dos en la «B» y dos en la «A».

Dirigentes, directores técnicos, jugadores, consagraciones, tiempos míticos para el rescate siempre y cuatro deportistas que acaso simbolizan o sintetizan al Ferro Carril de ese antes y el de la vigencia plena: RUBEN GRASSI, RAMÓN WALTER RIVAS, ANÍBAL «Maño» RUIZ y OMAR MIGUEL «Chumbo» ARRESTIA.

En un día como el de hoy, cada ferrocarrilero rescatará a quienes valorará en la memoria. La memoria es ilimitada y en el deporte que fuese. Ferro Carril que además potencia su proyección institucional. Es cuando es capaz de lucir un orgullo bien entendido, mientras el 1912 no se escapa de la razón. Aquella razón del nacimiento. Su venerada y legítima razón.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cqh8