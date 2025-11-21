Última fecha de la liga Salteña de Padel: Antesala de los mejores 16 jugadores rankeados

Se trata de la última fecha de la Liga Salteña de Padel, clasificatoria para el Máster a realizarse en diciembre. Será el tiempo de los 16 mejores jugadores rankeados durante el año. Para tener en cuenta a los clubes organizadores de la Liga Salteña; Club Tiro Salto Grande, Open Padel, Arsenal Padel y Ferro Carril Padel. El fin de semana se viene y no faltarán los que avancen a la instancia futura. Los 16 para ser protagonistas para el Master.

Liga de Fútbol LIffa; Gladiador no lo pensó dos veces: 3 a 0

Miércoles de acción, en este caso con la nieva fecha del Campeonato Clausura en la LIFFA. Paso previo a los play off que se iniciarán el próximo sábado. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a la instancia con resultados que no pasaron de largo, como por ejemplo la imposición de Gladiador sobre Club Remeros Salto. De partido en partido y para tener en cuenta el goleo de Sebastián Francia: por cuatro veces a favor de La República en el partido ante Liverpool. VJ Sénior 4 Oros Bianco 1.

La Cafetera 7 Salto Uruguay 2.

La República 5 Liverpool 1

Gladiador 3 Remeros 0.

El Diego «manya»

Diego Aguirre dirigió tres finales por el Campeonato Uruguayo, dos ante Nacional y una frente a Liverpool. Ganó las dos definiciones contra el tradicional rival (2003 y 2010) y perdió frente al negriazul (2023). Recordemos que Diego Aguirre ganó diez títulos oficiales con Peñarol: Torneo Clausura 2003, Campeonato Uruguayo 2003, Torneo Clausura 2010, Campeonato Uruguayo 2010, Torneo Apertura 2024, Torneo Clausura 2024, Campeonato Uruguayo 2024, Torneo Intermedio 2025, Copa Uruguay 2025 y Torneo Clausura 2025. Diego Aguirre, el gran causante de muchos de los logros de Peñarol en el presente siglo, volvió a conseguir una nueva cifra récord este domingo en la semifinal ante Liverpool llegando a los 250 partidos dirigidos de forma oficial, entre sus cuatro etapas como técnico aurinegro. La resonante victoria ante Liverpool le permitió alcanzar 153 triunfos, 47 empates y 50 derrotas, desde aquel 18 de febrero de 2003; fecha cuando dio el puntapié inicial a su periplo como entrenador de Peñarol en aquel partido ante Gremio por Copa Libertadores, que terminó en empate 2:2.

Son 11 los «bolsos»

Luis Mejía, directo al arco. El panameño, tras sellar el boleto al mundial con su selección, retornó al país y este jueves por la mañana se hizo presente en Los Céspedes. Participó del trabajo general, demostrando encontrarse en óptimas condiciones físicas. Jadson Viera, comienza a perfilar el equipo en los ensayos tácticos con la figura 1-4-2-3-1. Diego Romero, la opción número uno para ocupar el lateral izquierdo. Mientras que Christian Oliva y Lucas Rodríguez, conformarían el doble 5 del mediocampo. Luciano Boggio, Nicolás López y Juan Cruz De Los Santos, en la primera línea de ataque, con Maxi Gómez, como referente de área. El once tricolor sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás López, Juan Cruz De Los Santos y Maximiliano Gómez.

Abel por 26

Abel Hernández, se convirtió en el máximo goleador de Liverpool. Anotó 26 goles y estableció un nuevo récord en una sola temporada, dejando atrás la marca de Juan Ignacio Ramírez.La Joya, finaliza contrato en diciembre. Universitario de Lima, demostró interés por contar con sus servicios en la próxima temporada. Aunque su prioridad sería la de continuar jugando en nuestro país. Peñarol, está siempre en el radar. Incluso, los negriazules estarían dispuestos a realizar un esfuerzo económico para retener al goleador. Kevin Amaro, ofertas y sondeos del exterior. El carrilero de 24 años (lateral y puntero), mantiene vínculo vigente con la institución hasta diciembre de 2028. En España, podría estar su futuro deportivo. Nicolás Vallejo, la intención es la de ejecutar la cláusula de compra de su pase, valorada en un millón y medio de dólares. Se negocia para adquirir el 70% de la ficha del delantero argentino.

