Udelar Salto: seminario, conversatorio y charla 2026

La sede Salto de la Universidad de la República anuncia seminario sobre ganadería familiar, conversatorio en APEX Cerro y charla informativa en Ingeniería.

En la jornada de ayer miércoles 11 de febrero, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, quedó inaugurada en el hall de la sede Salto de la Universidad de la República la muestra “Todas las mujeres, todas las ciencias”.

La propuesta es coordinada por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de Espacios MEC Salto, junto al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República.

- espacio publicitario -

Autoridades presentes

En la apertura participaron docentes de la sede universitaria local, referentes del MEC en Salto, representantes de la Intendencia de Salto y de Energimundo Salto Grande.

Según se informó, la muestra busca visibilizar el aporte de las mujeres en las distintas áreas del conocimiento científico, promoviendo la reflexión sobre la participación femenina en la ciencia y el acceso igualitario a los espacios académicos y de investigación.

En la imagen difundida se observa a la directora (i) del Cenur Litoral Norte, Natalia Bisio; al director de sede Salto Udelar, Juan Romero; al coordinador de Espacios MEC Salto, Marcelo Rodríguez; y al director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Facundo Marziotte.

La actividad se enmarca en las acciones que se desarrollan a nivel nacional para conmemorar la fecha, generando espacios de intercambio y visibilidad en el Interior del país.

5º Seminario Internacional “Ganadería Familiar y Desarrollo Rural” en Universidad de la República – sede Salto

Del 18 al 20 de marzo se desarrollará en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República el 5º Seminario Técnico Internacional “Ganadería Familiar y Desarrollo Rural”, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros de Francia, Brasil y Argentina.

El seminario está dirigido a profesionales, técnicos de terreno, investigadores y agentes de desarrollo, y tiene como objetivo consolidar redes y generar un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos, saberes y experiencias vinculadas a la ganadería familiar y al desarrollo rural en el Bioma Pampa.

La Unidad de Educación Permanente del Cenur Litoral Norte participa facilitando las inscripciones a través del sitio web institucional, en el apartado Educación Permanente. También se encuentra habilitada la inscripción específica para la salida de campo prevista en el marco del evento.

Quinta edición con enfoque regional

Esta quinta edición continúa el ciclo iniciado en Tacuarembó (2017), Dom Pedrito (2018), La Plata (2019) y Santana do Livramento (2024). La actividad reúne a especialistas académicos, referentes de instituciones públicas y representantes de organizaciones de productores familiares de Argentina, Brasil y Uruguay.

El encuentro busca poner en diálogo experiencias territoriales, resultados de investigación y políticas públicas vinculadas al sector, promoviendo una mirada comparada sobre las dinámicas productivas, sociales e institucionales que atraviesan la ganadería familiar en la región pampeana.

La docente responsable es la Dra. Ing. Agr. Virginia Courdin. Entre los expositores confirmados se encuentran investigadores y técnicos de instituciones como CIRAD (Francia), UFSM, UNIPAMPA y UFGD (Brasil), FCA-UNR, INTA y FA-UBA (Argentina), así como IPA, SUL, Fagro y CENUR Noreste (Uruguay).

Ejes temáticos

El seminario se estructura en tres ejes:

Experiencias de transición agroecológica.

Experiencias de gobernanza territorial.

Estrategias de intervención en territorio.

Además, se abordarán los desafíos que enfrenta la ganadería familiar del Bioma Pampa en un contexto de cambio climático, combinando aprendizaje técnico, experiencias participativas y enfoques estratégicos.

Conversatorio sobre experiencias en contextos de privación de libertad en APEX Cerro

El lunes 23 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, se realizará en el local del Sindicato del Programa APEX (Haití 1606, Cerro de Montevideo) el conversatorio “Experiencias y aprendizajes en territorios de privación de libertad en diferentes regiones del Uruguay”, en el marco de los Cursos de Verano “Pablo Carlevaro” 2026.

La actividad es organizada por la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio y la Unidad Académica Materno Infantil de Facultad de Enfermería.

El conversatorio propone generar un espacio de diálogo reflexivo sobre el quehacer de la Universidad de la República en contextos de privación de libertad, donde —según señalan los organizadores— las personas atraviesan múltiples situaciones de vulneración de derechos, con especial impacto en mujeres privadas de libertad.

Participan docentes y equipos de la sede Salto Udelar, junto a la Unidad de Comunicación y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. La propuesta apunta a enriquecer las prácticas formativas en salud desde una perspectiva ética, interdisciplinaria e interinstitucional.

Charla informativa sobre trayectorias iniciales en Ingeniería en la sede Salto

El miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas se realizará, en modalidad virtual, una charla informativa para quienes estén interesados en cursar trayectorias iniciales en Ingeniería en la sede Salto de la Universidad de la República.

Durante la instancia se brindará información sobre inscripciones, cursos, modalidades de dictado, currícula sugerida y prueba diagnóstica.

La actividad es organizada por el Departamento de Física y el Departamento de Matemática y Estadística del Litoral de la Universidad de la República y se desarrollará a través de plataforma Zoom, sin clave de acceso.

La propuesta apunta a orientar a futuros estudiantes que deseen iniciar su formación en el área de Ingeniería desde la sede regional, fortaleciendo el acceso a la educación universitaria en el Interior del país. sede Salto



Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o2v2