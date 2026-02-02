Udelar Salto orienta a ingresantes 2026

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza informó horarios, cursos iniciales e inscripciones para quienes proyectan comenzar estudios universitarios este año.

Udelar Salto: atención a futuros estudiantes por ingresos 2026

De cara al proceso de ingresos 2026, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República mantiene habilitado un servicio de atención destinado a quienes proyectan iniciar estudios universitarios. El objetivo es brindar orientación sobre la oferta educativa, los trámites de inscripción y las principales herramientas académicas disponibles para los nuevos estudiantes.

Durante el mes de febrero, la UAE atenderá en los siguientes horarios:

Lunes: 8.00 a 16.00 horas

8.00 a 16.00 horas Martes: 8.00 a 17.00 horas

8.00 a 17.00 horas Miércoles: 8.00 a 16.30 horas

8.00 a 16.30 horas Jueves: 8.00 a 12.00 y de 13.40 a 17.00 horas

8.00 a 12.00 y de 13.40 a 17.00 horas Viernes: 8.00 a 17.00 horas

Además, se informaron horarios excepcionales: viernes 6, de 13.00 a 17.00 horas, y jueves 19, de 8.00 a 16.00 horas. La atención también se brinda por correo electrónico a través de [email protected].

Curso Introducción a la Vida Universitaria

En paralelo, se ofrece información sobre el Curso Introducción a la Vida Universitaria (IVU) 2026, que se desarrollará del 2 al 6 de marzo. Esta instancia está pensada especialmente para quienes ingresan por primera vez a la universidad y busca facilitar el proceso de adaptación a la vida académica.

El curso se dictará en modalidad virtual y presencial a nivel regional. Durante las jornadas se presentará el ecosistema informativo del Cenur Litoral Norte y se abordarán contenidos como el uso de la plataforma EVA, las becas del Servicio de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, las funciones universitarias, los recursos institucionales para la resolución de conflictos y la educación inclusiva en la Udelar. También se realizarán talleres presenciales en las sedes de Salto y Paysandú, donde se trabajará sobre mitos en torno al estudiante universitario, el rol del estudiante, expectativas iniciales y técnicas de estudio.

Inscripciones para el ingreso 2026

El período de inscripciones a la Universidad de la República se extenderá del 4 al 24 de febrero. El trámite se realiza principalmente en modalidad virtual mediante la plataforma habilitada por la institución, aunque las bedelías deberán garantizar la atención presencial para quienes no puedan completar el procedimiento en línea.

Desde la UAE se orienta a los aspirantes sobre los pasos necesarios para formalizar la inscripción en las carreras que se dictan en la sede Salto, así como sobre los requisitos administrativos más frecuentes.

Becas de Bienestar Universitario

Para los estudiantes de la sede Salto, también se recuerda la vigencia del sistema de becas del Servicio Central de Inclusión y Bienestar, que incluye apoyos económicos, acceso a comedores universitarios, subsidios para alojamiento, guardería y transporte, además de facilidades para la obtención de materiales de estudio y dispositivos informáticos.

El calendario establece dos períodos:

Renovación: del 2 al 23 de febrero , destinado a quienes ya contaron con beca en años anteriores o la tuvieron en algún momento de su carrera.

del , destinado a quienes ya contaron con beca en años anteriores o la tuvieron en algún momento de su carrera. Ingreso: del 16 al 30 de marzo, para quienes comienzan por primera vez una carrera universitaria en 2026 y para estudiantes extra edad (28 años o más).

De este modo, la UAE de la sede Salto refuerza su rol como primer punto de contacto para los futuros universitarios, centralizando información clave sobre cursos iniciales, inscripciones y apoyos económicos, en un momento decisivo para quienes se preparan para iniciar su trayectoria en la educación superior.

