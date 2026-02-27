Udelar Salto: IVU 2026 y seminario internacional sobre ganadería familiar

La sede Salto de Udelar anuncia el Curso Introductorio a la Vida Universitaria 2026 y el 5º Seminario Internacional sobre ganadería familiar y desarrollo rural.

Udelar Salto inicia marzo con actividades académicas y de formación regional

La sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República anunció dos actividades académicas relevantes previstas para el mes de marzo: el Curso Introductorio a la Vida Universitaria (IVU) destinado a estudiantes que ingresan en 2026 y el 5º Seminario Internacional “Ganadería Familiar y Desarrollo Rural”, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales.

Curso Introductorio a la Vida Universitaria (IVU) 2026

Del lunes 2 al viernes 6 de marzo se desarrollará el Curso de Introducción a la Vida Universitaria (IVU), una propuesta orientada a estudiantes que comienzan su trayectoria académica en la sede Salto de Udelar.

- espacio publicitario -

El programa ya se encuentra disponible y el cursado requiere inscripción previa a través del sitio web institucional. El objetivo principal del curso es acompañar el proceso de ingreso a la educación superior, brindando herramientas que faciliten la adaptación a la vida universitaria.

Durante el IVU se abordan aspectos vinculados al funcionamiento de la Universidad de la República, los servicios disponibles para estudiantes, estrategias de estudio, organización del tiempo, derechos y participación estudiantil, así como espacios de encuentro por carrera y por sede.

La actividad es organizada por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) y se desarrollará en modalidad virtual y presencial. En una primera etapa se realizarán clases virtuales, mientras que posteriormente se prevén talleres presenciales en las sedes Salto y Paysandú, enfocados en la integración estudiantil y en el acceso a recursos institucionales.

Entre los contenidos previstos se incluyen el uso de la plataforma EVA, información sobre becas de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, educación inclusiva y mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.

Seminario internacional sobre ganadería familiar

Entre el 18 y el 20 de marzo se llevará a cabo en la sede Salto de Udelar el 5º Seminario Técnico Internacional “Ganadería Familiar y Desarrollo Rural”, una instancia académica que reunirá a panelistas de Uruguay y otros países de la región.

El seminario tiene como finalidad fortalecer redes de intercambio y reflexión sobre la ganadería familiar y el desarrollo rural en el Bioma Pampa, abordando experiencias profesionales, resultados de investigación y desafíos productivos.

La actividad está dirigida a profesionales, técnicos de campo, investigadores y agentes vinculados al desarrollo rural. El programa incluirá conferencias centrales, mesas de debate, presentación de experiencias y espacios de diálogo.

Según se informó, la Universidad de la República emitirá certificados de asistencia como actividad de Educación Permanente. El seminario es gratuito, aunque requiere inscripción previa a través de formularios en línea administrados por la Unidad de Educación Permanente del Cenur Litoral Norte.

Red trinacional de instituciones

Estos seminarios se realizan de forma itinerante entre Argentina, Brasil y Uruguay y forman parte del trabajo conjunto de una red trinacional integrada por universidades, organismos de investigación y entidades vinculadas al desarrollo rural y la extensión.

En el caso de Uruguay participan instituciones como Udelar, el Instituto Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otros organismos.

El encuentro tendrá lugar en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur Litoral Norte.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o64o