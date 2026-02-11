Udelar Salto inaugura muestra por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La sede Salto de la Udelar inaugura la muestra “Todas las mujeres, todas las ciencias”, anuncia charla virtual de Ingeniería y habilita orientación e IVU 2026 para nuevos estudiantes.





Se inaugura en Salto la muestra “Todas las mujeres, todas las ciencias”

Este martes 11 de febrero a las 10 horas se inaugura en la sede Salto de la Universidad de la República la muestra ilustrada “Todas las mujeres, todas las ciencias”, una propuesta que busca visibilizar el aporte de científicas uruguayas y promover la equidad de género en el ámbito científico.

La actividad tendrá lugar en el hall del edificio central de la sede universitaria, ubicado en Rivera esquina Misiones Orientales, y contará con acceso libre para todo público.

Una muestra que destaca a científicas uruguayas

La exposición fue realizada por el Ministerio de Educación y Cultura junto al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), y llega a Salto a través de Espacios MEC y la sede universitaria local.

La propuesta pone en primer plano el trabajo de doce científicas uruguayas y se complementa con un juego de memoria gigante pensado para compartir en familia. Además, cuenta con una versión digital desarrollada junto a Plan Ceibal, lo que amplía el alcance educativo de la iniciativa.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 21 horas y los sábados de 8 a 15 horas, y permanecerá abierta hasta la segunda semana de marzo, enmarcada también en las actividades del mes de la mujer.

Una fecha con respaldo internacional

En 2025 se cumplieron diez años de la declaración del 11 de febrero por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La fecha busca impulsar acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el ámbito científico.

Desde el IIBCE se reafirma el compromiso de visibilizar el rol esencial de las mujeres en la ciencia uruguaya y apoyar sus trayectorias mediante acciones concretas que contribuyan a naturalizar la equidad de género, especialmente entre niñas y niños.

En esta línea, la UNESCO sitúa la igualdad de género como una prioridad global. Según datos del organismo, las mujeres representan menos de un tercio del total de investigadores a nivel mundial, lo que refuerza la necesidad de políticas que promuevan una mayor participación femenina en la ciencia.

Charla virtual sobre trayectorias iniciales en Ingeniería



El miércoles 18 de febrero a las 10 horas, la sede Salto de la Universidad de la República invita a participar de una charla informativa dirigida a quienes estén interesados en cursar trayectorias iniciales en Ingeniería.

La instancia será en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom (ID: 8409231749, sin clave de acceso). Durante la actividad se brindará información sobre inscripciones, cursos, modalidades de dictado, currícula sugerida y la prueba diagnóstica.

La organización está a cargo del Departamento de Física y del Departamento de Matemática y Estadística del Litoral de la Udelar.

Apoyo y orientación para ingresos 2026



De cara a los ingresos 2026, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) de la sede Salto del Cenur Litoral Norte mantiene habilitado su servicio de atención a futuros estudiantes universitarios.

Durante febrero, el horario de atención es:

Lunes: 8.00 a 16.00 horas

8.00 a 16.00 horas Martes: 8.00 a 17.00 horas

8.00 a 17.00 horas Miércoles: 8.00 a 16.30 horas

8.00 a 16.30 horas Jueves: 08.00 a 12.00 y 13.40 a 17.00 horas

08.00 a 12.00 y 13.40 a 17.00 horas Viernes: 08.00 a 17.00 horas

Con horarios excepcionales el viernes 6 (13 a 17 horas) y el jueves 19 (8 a 16 horas).

Docentes de la UAE brindan orientación sobre oferta educativa, trámites de inscripción, cursado de carreras y consultas frecuentes. También se atiende vía correo electrónico a través de [email protected].

Curso Introducción a la Vida Universitaria 2026

La UAE también informa sobre el Curso Introducción a la Vida Universitaria (IVU) 2026, que se desarrollará del 2 al 6 de marzo. Se trata de una instancia clave para quienes ingresan por primera vez a la institución.

El curso combina modalidad virtual y presencial a nivel regional. Incluye la presentación del ecosistema informativo y comunicacional del Cenur Litoral Norte, el uso de la plataforma EVA, información sobre becas de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, funciones universitarias, recursos institucionales y educación inclusiva.

Además, se realizarán talleres presenciales en las sedes Salto y Paysandú, donde se abordarán temas como mitos sobre el estudiante universitario, el rol del estudiante, expectativas y técnicas de estudio.

Por más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del Cenur Litoral Norte.

