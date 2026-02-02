Udelar Salto: cursos 2026 e inscripciones abiertas

Udelar Salto abrió convocatorias de cursos 2026 e inicia inscripciones para nuevos ingresos

La sede Salto de la Universidad de la República mantiene abierta la convocatoria para presentar propuestas de actividades de Educación Permanente correspondientes al año 2026. El plazo para la presentación vence el 23 de febrero.

Las actividades podrán desarrollarse en cualquiera de las sedes del Cenur Litoral Norte: Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro, y estarán dirigidas principalmente a graduados universitarios, estudiantes avanzados y personas con formación acorde para su aprovechamiento. También se prevé la realización de propuestas abiertas al público en general.

Entre las modalidades admitidas se incluyen cursos de actualización y perfeccionamiento, capacitaciones a demanda de colectivos organizados, cursos técnicos de idiomas, ciclos de difusión, jornadas, seminarios, talleres y mesas redondas, en formato presencial, semipresencial, híbrido o virtual.

La carga horaria podrá oscilar entre 6 y 90 horas, y la responsabilidad académica deberá recaer en docentes grado 3 o superior.

- espacio publicitario -

Las consultas y el envío de propuestas se reciben en el correo: [email protected].

Abren inscripciones para ingresar a la Udelar en 2026

Desde el miércoles 4 hasta el martes 24 de febrero de 2026 se desarrolla el período de inscripciones para el ingreso a la Universidad de la República, proceso que incluye a la sede Salto del Cenur Litoral Norte.

La inscripción se realizará principalmente en modalidad en línea, a través del sistema informático de la Universidad, aunque las bedelías mantendrán atención presencial para quienes lo requieran. El calendario es único para toda la institución y se aplica tanto a Salto como a Paysandú.

Uno de los ejes centrales es la coordinación con ANEP para simplificar los trámites. La verificación del egreso de Educación Media Superior se efectuará de forma prioritaria mediante el sistema informático de ese organismo, reduciendo la necesidad de documentación adicional. Solo los egresados de centros privados deberán presentar Fórmula 69A o 69B.

La información completa sobre carreras se encuentra disponible en:

https://udelar.edu.uy/carreras

y en el sitio regional:

https://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/

Atención a futuros estudiantes en sede Salto

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) de la sede Salto brinda orientación personalizada a quienes proyectan iniciar estudios universitarios. Durante febrero, la atención se realiza en distintos horarios según el día, con posibilidad de consultas presenciales o por correo electrónico en [email protected].

El servicio incluye asesoramiento sobre la oferta educativa, trámites de inscripción y cursados, además de orientación general para quienes ingresan por primera vez al sistema universitario.

Curso Introducción a la Vida Universitaria

En el marco del ingreso 2026, se desarrollará el Curso Introducción a la Vida Universitaria (IVU) entre el 2 y el 6 de marzo, en modalidad virtual y con talleres presenciales en Salto y Paysandú.

Durante el curso se abordarán contenidos vinculados al uso de plataformas institucionales, becas, funciones universitarias, educación inclusiva, recursos de apoyo al estudiante y técnicas de estudio, constituyendo una instancia clave para el comienzo de la trayectoria académica.

Más información puede consultarse en:

https://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/f0o4