Udelar celebró la graduación de 24 nuevos médicos formados íntegramente en el Litoral Norte

El Aula Magna de la sede Salto celebró la entrega de títulos a jóvenes médicos que completaron toda la carrera en el Cenur Litoral Norte.

El Aula Magna de la sede Salto de la Universidad de la República fue escenario de una noche colmada de emoción, aplausos y orgullo. Allí se llevó a cabo el acto de reconocimiento a los veinticuatro estudiantes que culminaron la carrera de Doctor en Medicina en las sedes de Salto y Paysandú del Cenur Litoral Norte.

La ceremonia reunió a familiares, amistades y autoridades académicas, quienes acompañaron a los nuevos profesionales en este paso decisivo de su trayectoria. El decano de la Facultad de Medicina, Dr. Arturo Briva, participó del acto y destacó la importancia del proceso de descentralización educativa que permite a cientos de jóvenes formarse íntegramente en el interior del país.

Los flamantes médicos, que desarrollaron todos sus años de estudio en el Litoral Norte, representan un avance significativo para la formación universitaria regional y una contribución directa al fortalecimiento del sistema de salud en el interior. La presencia de un auditorio colmado reflejó no solo el apoyo a los egresados, sino también el impacto comunitario que tiene la Udelar en la región.

Desde el Cenur Litoral Norte se compartió además la imagen oficial del grupo de titulados, símbolo del esfuerzo académico, del compromiso institucional y de las oportunidades que se abren para los jóvenes que deciden estudiar y desarrollarse profesionalmente en Salto y Paysandú.

