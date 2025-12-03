back to top
Udelar abre tres llamados para cargos de Profesor Adjunto en Psicología en la sede Salto

Diario EL PUEBLO digital

El CENUR Litoral Norte abrió tres llamados para cargos de Profesor Adjunto en áreas de Psicología Clínica, Infancia y Adolescencia, y Psicología Social.

El CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República anunció la apertura de tres llamados a aspirantes para cubrir cargos interinos de Profesor Adjunto (Esc. G, Gr. 3, 16 horas semanales) en la sede Salto. Las tres convocatorias abren el 1.º de diciembre de 2025 y permanecerán disponibles hasta el 17 de febrero de 2026 a las 14:00 horas, según la documentación oficial.
Los cargos se extenderán desde la toma de posesión hasta el 31 de octubre de 2026.

Los llamados refieren a áreas específicas de la Psicología Clínica, la Psicología de la Infancia y Adolescencia y la Psicología Social y Comunitaria, alineados al fortalecimiento académico del futuro Departamento de Psicología del Litoral, cuya creación está prevista por la institución.

El Llamado N.º 063/2025 se orienta al área de Psicología Clínica, con énfasis en Clínica II, Teoría y Técnica de las Intervenciones y Articulación de Saberes vinculadas a clínica y subjetividad. El perfil incluye docencia en prácticas, optativas y actividades de investigación y extensión. Entre los méritos valorados se destacan el título de Psicólogo, formación de posgrado, experiencia docente y radicación en la región. La comisión asesora está integrada por Patricia Domínguez, Delia Bianchi y Leonardo Peluso.

BASES 063_2025Descarga

El Llamado N.º 062/2025 convoca a un docente con formación y trayectoria en Psicología Clínica con énfasis en infancia y adolescencia, así como en Psicopatología. El cargo implica dictar unidades como Psicopatología Clínica de la Infancia y Adolescencia y Clínica I desde una perspectiva psicoanalítica, además de actividades de investigación y gestión académica. Se valorará especialmente la experiencia profesional y de investigación vinculada a la infancia en territorio. La misma comisión asesora interviene en este llamado.

BASES 062_2025Descarga

El Llamado N.º 061/2025 corresponde al área de Psicología Social y Comunitaria, orientado a docencia en asignaturas como Articulación de Saberes V, Herramientas de la Psicología Social y Psicología y Salud, además de prácticas y optativas vinculadas al campo. Entre los méritos evaluados figuran la actividad profesional en el área, la participación en proyectos de investigación y extensión y la formación de posgrado. La comisión asesora está integrada por Francisco Morales Calatayud, Delia Bianchi y Leonardo Peluso.

BASES 061_2025Descarga

En los tres llamados, los postulantes deberán presentar currículum vitae —preferentemente en formato CVuy—, fotocopia de títulos y una declaración jurada con timbre profesional. Además, la Udelar podrá realizar entrevistas a quienes mejor se ajusten a los perfiles requeridos. El procedimiento de inscripción exige una preinscripción web, la presentación física de documentación en Montevideo o Salto, y la posterior carga digital de archivos en la plataforma de concursos.

La institución recordó que la Sección Concursos de Montevideo permanecerá cerrada durante enero, por lo que se exhorta a los postulantes a prever este período al momento de completar los trámites.

Los llamados representan un paso más en la consolidación de la oferta académica en Psicología en la región y un avance hacia el fortalecimiento de los equipos docentes del CENUR Litoral Norte.

