Udelar abre inscripciones 2026 en Salto: fechas, requisitos y curso IVU para ingresantes

- espacio publicitario -

La Universidad de la República fijó del 4 al 24 de febrero de 2026 el período de inscripciones para todas sus sedes, incluida Salto. Además, confirmó el curso Introducción a la Vida Universitaria del 2 al 6 de marzo para nuevos estudiantes.



Udelar abre inscripciones 2026: del 4 al 24 de febrero también en la sede Salto

La Universidad de la República definió el calendario de inscripciones para el ingreso a carreras de grado en 2026. El período será del 4 al 24 de febrero y abarcará a todas las sedes del país, incluida la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte.

Según lo resuelto por el Consejo Directivo Central (CDC), se trata de un período unificado para toda la Udelar, con fuerte énfasis en la modalidad en línea. La inscripción se realizará principalmente a través de la plataforma digital del Servicio Central de Informática (SeCIU), aunque las bedelías deberán garantizar atención presencial para quienes la necesiten.

- espacio publicitario -

Inscripción web y menos trámites

Uno de los ejes de la resolución es la coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para verificar el egreso de Educación Media Superior. La constatación del bachillerato se hará prioritariamente mediante el sistema informático de ANEP, lo que apunta a reducir la burocracia para los estudiantes.

Solo quienes provengan de instituciones privadas deberán presentar la Fórmula 69A o 69B, documento que podrá tener como destino genérico a la Udelar, sin especificar facultad o servicio.

El CDC también encomendó al Prorrectorado de Gestión, junto a Jurídica y SeCIU, el desarrollo de nuevas funcionalidades en el Sistema de Bedelías, con el objetivo de mejorar la validación de documentación y evitar duplicaciones.

Toda la información sobre las carreras disponibles puede consultarse en el sitio institucional de la Udelar, así como en la web del Cenur Litoral Norte, donde se detallan las propuestas académicas específicas de Salto y Paysandú y los requisitos de ingreso para cada una.

Curso IVU 2026: del 2 al 6 de marzo en la sede Salto

Además del período de inscripciones, la sede Salto del Cenur Litoral Norte confirmó la realización del Curso Introducción a la Vida Universitaria (IVU) 2026, que se desarrollará del 2 al 6 de marzo y está dirigido a quienes ingresan por primera vez a la Universidad.

La actividad, organizada por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE), tendrá una modalidad combinada, con instancias virtuales y presenciales en las sedes de Salto y Paysandú. El IVU ofrece una primera aproximación al funcionamiento universitario y al ecosistema institucional del Cenur Litoral Norte.

Entre los contenidos previstos se incluyen el uso del Espacio Virtual de Aprendizajes (EVA), información sobre becas de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, funciones universitarias, recursos para la resolución de conflictos, y lineamientos sobre educación inclusiva en la Udelar.

Si bien el curso es recomendado para todos los ingresantes, será obligatorio para quienes cursen:

Ciclo Inicial Optativo del Área Social (trayectos de Psicología, Comunicación y Turismo)

Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Uruguaya

Ciclo Inicial Optativo del Área Salud

Licenciatura en Educación Física

Veterinaria

Tecnicatura en Deportes

De esta manera, la Udelar busca que los nuevos estudiantes comiencen el año lectivo con herramientas básicas para integrarse a la vida universitaria y conocer los recursos disponibles en la sede Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gnlz