Udelar abre inscripciones 2026 en Salto del 4 al 24 de febrero

La Universidad de la República fijó un período único de inscripciones para 2026 entre el 4 y el 24 de febrero. La medida rige también para la sede Salto del Cenur Litoral Norte y prioriza la modalidad en línea, con verificación automática del egreso mediante coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública.

Inscripciones 2026 en la sede Salto

La Universidad de la República estableció como período común de inscripciones para el ingreso 2026 las fechas del 4 al 24 de febrero. El calendario es válido para todas las sedes, incluida Salto y el Cenur Litoral Norte (Salto y Paysandú).

El cronograma fue definido por resolución del Consejo Directivo Central y del Consejo del Cenur Litoral Norte. La inscripción se realizará principalmente en modalidad web, a través del sistema desarrollado por el Servicio Central de Informática (SeCIU). No obstante, las bedelías deberán asegurar atención presencial para quienes necesiten completar el trámite de ese modo.

Menos trámites: coordinación con ANEP

Uno de los ejes es la simplificación documental. La constatación del egreso de Educación Media Superior se hará prioritariamente mediante consulta directa al sistema de ANEP, reduciendo requisitos para los estudiantes.

Solo se solicitará Fórmula 69A o 69B a quienes provengan de educación media privada. En esos casos, basta con que el documento tenga como destino la Udelar, sin necesidad de especificar servicio o facultad.

Además, el Prorrectorado de Gestión, junto a Jurídica y SeCIU, trabajará en nuevas funcionalidades del Sistema de Bedelías para mejorar la validación de la documentación y evitar duplicaciones.

Más información sobre carreras:

Llamados a cargos docentes – sede Salto Udelar

El Departamento de Relaciones Humanas del Cenur Litoral Norte (sede Salto) informó la apertura de llamados en distintas áreas:

Gº3, 30 hs – Bienes y Personas. Unidad Académica: Facultad de Derecho.

Unidad Académica: Facultad de Derecho. Gº2, 30 hs – Psicología Clínica. Unidad Académica: Facultad de Psicología.

Unidad Académica: Facultad de Psicología. Gº2, 24 hs – Materno Infantil. Unidad Académica: Facultad de Enfermería.

Unidad Académica: Facultad de Enfermería. Gº3, 12 hs – Derecho Penal I, II y III. Unidad Académica: Facultad de Derecho.

Unidad Académica: Facultad de Derecho. Gº3, 16 hs – Departamento de Matemática y Estadística (DMEL).

Consultas: [email protected]

Detalle de llamados

Llamado 61-25 (Uruguay Concursa 9110/2025)

Provisión efectiva de 1 cargo de Profesor Adjunto, Esc. G, Gº3, 30 hs, para las unidades curriculares Personas y Bienes (Abogacía y Notariado).

Inscripción: apertura 2/2/2026 – cierre 8/4/2026.

Llamado 59-25 (Uruguay Concursa 9099/2025)

Concurso abierto para 1 cargo de Asistente, Esc. G, Gº2, 24 hs, en la Unidad Académica de Materno Infantil (Programa de Enfermería, Salto).

Inscripción: apertura 2/2/2026 – cierre 8/4/2026.

Llamado 57-25 (Uruguay Concursa 9086/2025)

Aspirantes para 1 cargo de Profesor Adjunto, Gº3, 16 hs, en el Departamento de Matemática y Estadística.

Inscripción: apertura 2/2/2026 – cierre 8/4/2026.

Clave para aspirantes: el período de inscripciones del 4 al 24 de febrero es único para toda la Udelar y para el Cenur Litoral Norte. Se recomienda verificar requisitos específicos de cada carrera en los sitios oficiales.

